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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سياسي فلسطيني: إنهاء دور «أونروا» في غزة مخطط إسرائيلي قديم

غزة
غزة

قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، الدكتور جهاد الحرازين، إنّ قرار قطع التمويل عن منظمة أونروا للأعمال الإنسانية والإغاثية، جاء في اليوم التالي لصدور قرار التدابير الاحترازية من محكمة العدل الدولية.

ولفت إلى أنّ المحكمة استندت إلى عدّة تقارير صادرة عن هيئات دولية، وبينها هيئة الأمم المتحدة والوكالات الدولية ومنها «أونروا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «علينا أن نتذكر مخطط دولة الاحتلال الإسرائيلي، حين حاولت قبل فترات طويلة إنهاء دور أونروا، وتصفية عملها داخل الأراضي الفلسطينية عبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عندما اتخذ قرارًا بوقف تمويل أونروا، والتعامل على أنّ قضية اللاجئين غير موجودة، ومحاولة إسقاط القضية عن الطاولة تحت الضغط الإسرائيلي».

وتابع: «عندما بدأت محكمة العدل الدولية اتخاذ مجموعة تدابير احترازية، وأكدت أنّ هناك شبه إبادة جماعية ارتكبت بحق الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، هذا الأمر الذي نستطيع القول إنّه بدأ يؤلم إسرائيل، ولذلك هي لجأت إلى هذه الوسيلة علمًا بأنّ أونروا هي وكالة أممية أنشئت بقرار من قبل الأمم المتحدة عام 1949».

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