عبد الله السعيد زملكاوي.. خالد الغندور يثير جدلاً بمنشور عبر فيسبوك

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وكتب: “عبد الله السعيد زملكاوي”.

ويقترب عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، من الانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأتم السعيد اتفاقه مع إدارة الزمالك، ويعمل حاليًا على حسم الأمور مع بيراميدز، حسبما أكدت تقارير صحفية.

ورغم أن بيراميدز لم يصدر بيانًا رسميًا بشأن اقتراب انتقال السعيد، إلا أن مصادر داخل النادي أكدت أن اللاعب يرفض تجديد عقده معهم، وعرض التنازل عن مستحقاته لصالح الانتقال الي الزمالك.