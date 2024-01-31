اتحاد الكرة يستقر على رحيل فيتوريا ويرفض الاستقالة الجماعية

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الرأي داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، استقر على رحيل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، بعد خروج الفراعنة من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الاتحاد مازال يناقش ملف الشرط الجزائي للمدير الفني، حيث تتجه النية لعرض صرف شهر واحد من راتبه البالغ 203 ألف يورو تقريبًا.

وأشار حتحوت، إلى أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، أبدوا رفضهم لفكرة الاستقالة من منصبهم عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بالخسارة أمام الكونغو، مساء الأحد الماضي.

واختتم تصريحاته، بأن مجلس الاتحاد يرى أنه وفر كل متطلبات الجهاز الفني لمنتخب مصر، والمسئولية فيما حدث تقع على الجهاز الفني بالدرجة الأولى.