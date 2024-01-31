وزير النقل: اليوم بدء التشغيل التجريبي لكوبري مزلقان قويسنا أعلى السكة الحديد

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل بدء التشغيل التجريبي للكوبري أعلى مزلقان قويسنا اليوم حيث تم تنفيذ عدد 2 كوبري أعلي مزلقان السكة الحديد لربط شارع التحرير بشارعي العهد الجديد و شارع عبد المحسن الصباحي المؤديان الى طريق شبين الكوم/ الباجور / القناطر وكذلك طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي بطول اجمالي 975م وذلك لتسهيل حركة الانتقال شرق وغرب السكة الحديد وتحقيق السيولة المرورية بمدينة قويسنا ومنع التكدس المروري والقضاء على الحوادث الناتجة عن عبور السيارات.

وأكد الوزير على ان هذا المشروع ياتي إستكمالاً لخطة وزارة النقل لالغاء التقاطعات السطحية للطرق على خطوط السكة الحديد وتنفيذ عدد 32 كوبرى اعلى المزلقانات الاكثر خطورة لحل الاختناقات المرورية عند مواقع هذه المزلقانات والحد من الحوادث ويساهم الكوبري في تسهيل انتقال المواطنين بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية ، حيث تم تنفيذ الكوبري اعلي مزلقان قويسنا الواقع وسط مدينة قويسنا على خط سكة حديد القاهرة / الاسكندرية ضمن كباري المرحلة الاولى لكباري المزلقانات

وأوضح وزير النقل أن هناك خطة شاملة لتطوير وتوسعة طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي بطول 220 كم وإنشاء عدد 10 كباري علوية (9 كباري سيارات وكوبري للمشاة) بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري . مشيرا الى أن هذه الكباري ستساهم في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية

واضاف الوزير أن هذه الكباري يتم تنفيذها وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية وانه يتم تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.

IMG-20240131-WA0021

IMG-20240131-WA0024

IMG-20240131-WA0022

IMG-20240131-WA0020

IMG-20240131-WA0025

IMG-20240131-WA0026

IMG-20240131-WA0027

IMG-20240131-WA0018

IMG-20240131-WA0019