لم تكن رؤية منامية.. حديث عن الإسراء والمعراج والأدعية المُفضلة

حديث عن الإسراء والمعراج، أكدت دار الإفتاء المصرية أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة الإسراء والمعراج بالروح والجسد ولم تكن رؤية منامية كما يدّعي البعض، حيث أسرى بالنبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء بصحبة سيدنا جبريل عليه السلام.



وأوضحت دار الإفتاء أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلا بروحه وجسده جميعًا، واستندت دار الإفتاء إلى عدد من الأحاديث النبوية الشريفة في هذا الأمر مُطالبة كل مسلم ألا يلتفت لمثل هذه الادعاءات، قال تعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.

وحديث عن الإسراء والمعراج ما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لَمَّا كَذَّبَتْنِى قُرَيْشٌ قُمْتُ في الْحِجْرِ فَجَلاَ اللهُ لي بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.



و عن الشيخين البخاري ومسلم -وزيادة بـ"مسند" البزار- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ، فَرَكِبْتُهُ، فَسَارَ بِي حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَرَبَطْتُ الدَّابَّةَ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الأَنْبِيَاءُ، قَالَ: ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءَني جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ. فَقَالَ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم: اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. قيل: مرحبًا به وأهلًا، حيَّاه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ عليه السلام..» إلى آخر الحديث

وأخرج الإمام البُخاري -رحمه الله- في صحيحه حادثة الإسراء المعراج، حيث كان النبي -عليه الصلاة والسلام- مُستلقياً على ظهره في بيت أُمِّ هانئ، فانفرج سقف البيت، ونزل منه مَلَكان على هيئة البشر، فأخذاه إلى الحطيم عند زمزم، ثُمّ شقّا صدره، وأخرجا قلبه الشريف وغسلاه بماء زمزم، وملآه بالإيمان والحكمة

حادث الإسراء والمعراج

تُعد حادثة الإسراء والمعراج من أعظم المعجزات النبوية وثبت فيها العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي يجب على كل مسلم التيقن بها ولايقبل فيها الشك ولا الريبة ، ويستحب لكل مسلم أن يحيي ليلة الإسراء والمعراج بالذكر والصلاة والقيام والصلاة على النبي، وأكدت دار الإفتاء المصرية أن حادثة الإسراء والمعراج هي من أعظم المعجزات التي ثبتت صدق دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتلقيه الوحي من الله عز وجل وجل.

اللهم إني أستجيرك، واحتجب بك من كل شيء خلقته واحترس بك من جميع خلقك، وكل ما ذرأت وبرأت. وأحترس بك منهم، وأفوض أمري إليك وأقدم بين يدي في يومي هذا، وليلتي هذه، وساعتي هذه وشهري هذا.

اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فأقبل معذرتي. وتعلم حاجتي فأعطى سؤالي. وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي.

اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي. ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي؛ والرضا بما قسمته لي يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره، ولا أملك نفع ما أرجو وأصبح الأمر بيد غيري.

اللهم لا تشمت بي عدوي ولا تسوء بي صديقي ولا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تجعل الدنيا اكبر همي، ولا تسلط علي من لا يرحمني .. يا حي يا قيوم. لا إله إلا الله الحليم، لا إله إلا الله العلي العظيم.

سبحان الله رب السماوات السبع، ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم .. يا من خلق الخلق بغير مثال ويا من بسط الأرض بغير أعوان .. ويا من دبر الأمور بغير وزير .. ويا من يرزق الخلق بغير مشير..

اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحداً غيرك.

“اللهم إني أسألك إيماناً دائما، وأسألك قلباً خاشعاً، وأسألك علماً نافعاً، وأسألك يقيناً صادقاً، وأسألك دينا قيما، وأسألك العافية من كل بلية، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية وأسألك الغنى عن الناس”

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء أذى.

بسم الله افتتحت وبالله ختمت وبه أمنت. بسم الله أصبحت، وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على عقلي وذهني. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي.

اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. ومن شر كل سلطان ومن شر كل شيطان مريد، ومن شر كل جبار عنيد، ومن شر كل قضاء سوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وأنت على كل شيء حفيظ.وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ليلة الاسراء والمعراج 2024

ليلة الاسراء والمعراج 2024، في ليلة الإسراء والمعراج فرضت الصلاة على المسلمين وكانت 50 صلاة في اليوم والليلة ولما رجع سيدنا النبي إلى سيدنا موسى بين له أن أمته لا تستطيع أن تؤدي 50 صلاة في الصلاة فليرجع إلى ربه يسأله التخفيف إلى أن خففت لخمس صلوات في اليوم والليلة وهذا ما ورد في الحديث الشريف عندما رجع رسول الله ومرَّ بموسى -عليه السلام-، فسأله النبي موسى بما أُمِر، فبيّن له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنّه أُمر بخمسين صلاة، فبيّن له موسى أن أمته لا تستطيع ذلك، فليرجع إلى الله ويسأله التخفيف لأمته، فراجع محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه يسأله التخفيف، وهكذا إلى أن خُفّفت الفريضة إلى خمس صلوات في اليوم والليلة بأجر خمسين صلاة، ففي الحديث: (... قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ: أمْضَيْتُ فَرِيضَتِي، وخَفَّفْتُ عن عِبَادِي)

-ويستحب في ليلة الإسراء والمعراج أن يقول المسلم ما يشاء من أدعية وأذكار اللهم نور ظاهري بنور ذكرك , ونور باطني بنور معرفتك ونور جوارحي بنور طاعتك , ونور روحي بنور مشاهداتك , ونور جسدي بنور حمدك ,ونور عيني بنور بصيرتك , ونور لساني بنور شكرك ونور قلبي بنور حبك , ونور صدري بنور أسرارك , ونور يدي بنور رجائك , ونور قدمي بنور الوقوف بين يديك ,ونور عقلي بنور حكمتك ونور وجهي بنور انسك ونور أذني بنور كلامك . ونور أصابعي بنور تسبيحك , ونور عملي بنور رحمتك.

-اللهم نور عبادتي بنور توفيقك ,ونور وقتي بنور بركتك ونور أيامي بنور قربك , ونور لحظاتي بنور شوقك , ونور أنفاسي بنور نبيك ونور جبيني بنور سجودك ، ونور هيكلي بنور عبوديتك ونور فؤادي بنور مراقبتك , ونور بصيرتي بنور قربك , ونور عظمي بنور بقائك ونور لحمي بنور ثنائك ونور دمي بنور أنوارك ونور بشريتي بنور أسمائك , ونور خُلُقي بنور صفائك , ونور أعضائي بنور أوامرك .

-اللهم اهدني لأنوارك اللهم اعطني نورا اهتدي به لأنوارك .بفضلك وكرمك يالله، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم،صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

