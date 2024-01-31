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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 85 حالة تعد على الأراضي ببني سويف

صدى البلد

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير  العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـــ 22  لإزالة التعديات التي بدأت  "السبت الماضي"تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف 
جاء ذلك  خلال مناقشته للتقرير اليومي ،الذي  يعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ، وتضمن الإشارة  إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، قد وصل إلى 85 حالة تعد (62 على أراضي أملاك الدولة + 23على أرض زراعية خاصة ) وذلك منذ انطلاق المرحلة الأولى يوم السبت 27 يناير الجاري وحتى  أمس الثلاثاء

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تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر " يناير ، فبراير، مارس ، أبريل، وبدأت في الـ 27 يناير الجاري "بالمرحلة الأولى"  وتستمر حتى16 فبراير المقبل، ،تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير  إلى 15 مارس  ، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل  2024

 

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