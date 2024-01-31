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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أكثر من 1400 ندوة علمية للأوقاف.. مساجد مصر تصدح بالصلاة على النبي

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

 تعقد وزارة الأوقاف 1432 ندوة علمية تحت عنوان: " فضائل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "، وذلك يوم الخميس الموافق: 1 فبراير 2024م بعد صلاة العشاء.

مساجد مصر تصدح بالصلاة على النبي

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف العلمي والدعوي والتثقيفي ، وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وذلك على النحو التالي: اضغط هنا

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من لهم دخول الاختبار الشفوي من المتقدمين لمسابقة القراءة الواعية" أفضل قارئ لسلسلة رؤية "

ونشرت وزارة الأوقاف، أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من المتقدمين لمسابقة القراءة الواعية " أفضل قارئ لسلسة رؤية "، وذلك يوم الثلاثاء الموافق : 6 / 2 / 2024م بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي في تمام الساعة التاسعة صباحًا ، علمًا بأنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع علي الأصل، وصورة شخصية حديثة، وصورة شهادة الميلاد وصورة الرقم القومي لولي الأمر للناشئة, على النحو التالي :

الفرع الأول ( إصدارات رؤية باللغة العربية )

1. أحمد رجب محمد سالم القليوبية

2. يوسف محمد محمد علي الجيزة

3. إبراهيم محيي محمد الشعشاعي الغربية

4. أنس محمد عبد المنعم محمد الشرقية

5. سناء طه السيد موسى المنوفية

6. شعبان محمد شعبان عطية جاب الله القليوبية

7. خالد إبراهيم رمضان محمد أسيوط

8. عماد محمد السيد علي مجاهد شمال سيناء

9. سامح أحمد مأمون البلتاجي دمياط

10. محمود محمد محمد المعصراني الغربية

11. محمد محمد علي الشاذلي جنوب سيناء

12. مصطفى محمد عبد النبي فرماوي الجيزة

13. خلود رفعت حامد السيد مرسى مطروح

14. أحمد عثمان متولي متولي الشرقية

15. كامل أنيس عبد الله أحمد بني سويف

16. منال عبد المجيد محمود الجيزة

17. علاء عبد الحليم دسوقي إبراهيم البحيرة

18. جمال عبد المجيد مرجاوي الجيزة

19. محسن محمد حسانين أحمد القليوبية

20. تامر أبو الخير عمر محمد القاهرة

21. محمد سعد إبراهيم عبد المقصود البحيرة

22. هناء محيي الدين محمد السروي المنوفية

23. حنان عبد الفتاح محمد أحمد الإسكندرية

الفرع الثاني: إصدارات (رؤية) باللغة الإنجليزية:

1 إسلام المهدي أحمد إبراهيم كفر الشيخ

الفرع الثالث: إصدارات (رؤية) للنشء:

1 سيف الدين أحمد رجب محمد القليوبية

2 تبارك هاني عبد العزيز زيادة الغربية

3 سارة سامح صبري راشد الدقهلية

4 نوران هاني عبد العزيز زيادة الغربية

الأوقاف وزارة الأوقاف الصلاة على النبي مساجد مصر تصدح بالصلاة على النبي صلاة العشاء أفضل قارئ لسلسلة رؤية مسابقة القراءة الواعية

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