12 لقبا مع الأهلي وصفر مع غيره.. مشوار عبدالله السعيد بعد انتقاله للزمالك

أتم نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عدة صفقات خلال الميركاتو الشتوي، أبرزها عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز.

وحسم عبد الله السعيد، جميع بنود التعاقد داخل نادي الزمالك، والذي سيعلن عنه مجلس القلعة البيضاء رسميا خلال ساعات عقب غلق باب القيد في العاشرة من مساء اليوم.

ويسارع مجلس لبيب، في الوقت؛ لتسجيل جميع صفقات فترة الانتقالات الحالية بعد إنهاء أزمة القيد بعد إيقافه من الفيفا بسبب الديون المتراكمة في قضايا مختلفة.

مشوار عبد الله السعيد مع الأندية

بدأ عبد الله السعيد مشواره مع الإسماعيلي منذ الصغر حتى سن 26 عاما، ولعب معه 152 مباراة في مختلف البطولات وهى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري وبطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل خلال تلك الفترة طوال الـ 9 مواسم مع الدراويش 35 هدفا وصنع 18 هدفا، ولم يحصل معهم على أي بطولة.

عبد الله السعيد

انتقال عبد الله السعيد للأهلي

انتقل عبد الله السعيد بعد ذلك إلى أكبر المحطات في تاريخه الكروي إلى النادي الأهلي في موسم 2011 / 2012 مقابل 800 ألف يورو، وشارك مع القلعة الحمراء في 227 مباراة سجل خلالها 67 هدفا، وصنع 54 هدفا، في مختلف البطولات من “الدوري المصري، كأس مصر، كأس السوبر المصري، دوري أبطال إفريقيا، كأس الكونفدرالية الإفريقية، كأس العالم للأندية”.

عبد الله السعيد

ألقاب عبد الله السعيد

حقق عبد الله السعيد، مع النادي الأهلي 4 ألقاب في 7 مواسم في بطولة الدوري المصري مواسم 2013-2014، و2015-2016، و2016-2017، و2017-2018، ومحققا في موسم 2019-2020 هداف الدوري برصيد 17 هدفا.

وحقق أيضا مع النادي الأهلي بطولة وحيدة لكأس مصر موسم 2016-2017، وبطولة السوبر المصري لقبين موسمين 2015-2016، و2017-2018، وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا لقبين في موسمين 2011-2012، و2012-2013، وبطولة السوبر الإفريقي لقبين في موسمين 2012-2013، و2013-2014، وحصد على لقب وحيد في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2013-2014.

أزمة عبدالله السعيد مع الأهلي

حدثت أزمة كبيرة في موسم 2017-2018 بعد انتهاء عقد عبد الله السعيد مع الأهلي، ومحاولة تجديد عقده مع النادي، حيث دخل نادي الزمالك في تلك الفترة، في مفاوضات معه للانتقال للقلعة البيضاء في ضربة قوية للأهلي، بخطف أبرز نجم لديه.

وبالفعل، جدد عبد الله السعيد للأهلي، وتم تسجيله في اتحاد الكرة، إلا أن الزمالك أعلن في نفس الوقت، تعاقده مع اللاعب، وظهوره مع أحمد وأمير مرتضى منصور في أثناء توقيعه للزمالك، ليظهر غضب الجماهير الأهلاوية ومجلس الأهلي؛ ويتم عرض السعيد في نفس الليلة، للبيع.

وانتقل عبد الله السعيد إلى نادي كووبيون بالوسيورا الفنلندي، على سبيل الإعارة، لتهدئة غضب الجماهير، ويلعب معه 7 مباريات فقط، ويصنع هدفين، قبل أن يعود بعد ذلك للأهلي.

عبد الله السعيد

انتقال عبد السعيد الأهلي السعودي

وقرر النادي الأهلي بيع عبد الله السعيد إلى نادي الأهلي السعودي في موسم 2018-2019 مقابل 850 ألف يورو، ليلعب معه 14 مباراة فقط، سجل خلالها هدفين، وصنع مثلهما؛ ليفجر مفاجأة كبيرة بعد ذلك، ليعود إلى الدوري المصري عبر بوابة نادي بيراميدز، الخصم اللدود للنادي الأهلي.

عبد الله السعيد

انتقال عبد الله السعيد لنادي بيراميدز

انتقل عبد الله السعيد في مفاجأة كبيرة لنادي بيراميدز بعد 6 أشهر فقط قضاه في نادي أهلي جدة السعودي ليعود بانتقال مجاني لهم، ولعب معهم 184 مباراة سجل خلالها 47 هدفا وصنع 44 آخرين، ولم يحقق أي بطولة مع النادي، لينتقل بعد ذلك إلى نادي الزمالك بعد 6 مواسم قضاها في بيراميدز.

عبد الله السعيد

انتقال عبد الله السعيد لنادي الزمالك

انتقل عبد الله السعيد لنادي الزمالك من بيراميدز بقيمة 448 ألف يورو لمدة موسمين، تبدأ من يناير 2024 حتى 2026.

عبد الله السعيد يوقع للزمالك

مسيرة عبد الله السعيد مع المنتخبات الوطنية

انضم عبد الله السعيد لمنتخب مص تحت 20 سنة ولعب فقط 3 مباريات خلال بطولة كأس العالم تحت 20 سنة عام 2005، وظهر لأول مرة مع منتخب مصر الأول في 14 يونيو 2008 مع حسن شحاتة، خاض 55 مباراة سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 10 آخرين، ولم يحقق أي لقب مع المنتخب.