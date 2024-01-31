أجواء أوروبية.. سانت كاترين تكتسي باللون الأبيض بعد تعرضها لعاصفة ثلجية|شاهد

تعرضت مدينة سانت كاترين مساء اليوم، الأربعاء، لعاصفة ثلجية شديدة، يصحبها انخفاض شديد في درجات الحرارة.

وقال علي عبد البصير، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن العاصفة الثلجية التي تتعرض لها المدينة شديدة، ومن المتوقع أن تزداد خلال ساعات الليل، وذلك للانخفاض المستمر في درجات الحرارة، مؤكدا أن العاصفة الثلجية تسقط على المدينة فقط والجبال التي تقع في نطاقها، ولم تشهد الوديان والقرى التابعة للمدينة تساقط ثلوج أو أمطار.

وأكد نائب رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن من المتوقع أن تكتسي المدينة بالثلوج صباحا، وتتحول إلى قلعة بيضاء تشبه المدن الأوروبية.

وأوضح أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى، واتخاذ كافة التدابير اللازمة، ومنها تزويد المدينة بمحولات كهربائية، وتوفير كميات كافية من الوقود والسلع الغذائية، والتواصل مع كافة الجهات المعنية أولًا بأول، وجاهزية المعدات الثقيلة للتحرك الفوري والسريع في حالة حدوث أي طوارئ.

ولفت إلى أن جميع الطرق المؤدية للمدينة، والطرق الرئيسية التي تربط المدينة بالقرى والوديان التابعة لها مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي حتى الآن.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، الأربعاء، انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء، وتساقط الثلوج ليلًا بسانت كاترين.

الثلوج بسانت كاترين

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الثلوج بسانت كاترين

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