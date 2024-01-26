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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للتصدير وصناعة الأدوية.. حصاد محصول المرمرية بطور سيناء|شاهد

حصاد المرمرية
حصاد المرمرية

بدأ المزارعون بطور سيناء، في قطف محصول المرمرية للعام الثاني علي التوالي بعد نجاح زراعته بجنوب سيناء واعطاء انتاج وفير من المرمرية  التي تتميز برائحة عطرية وفوائد صحية عديدة ويصدر خارج مصر لصناعات الادوية والعطور .
ورصدت كاميرا موقع  "صدي البلد"الاخباري موسم حصاد المرمرية في عمق جبال طور سيناء في منطقة سهل القاع علي بعد ٤٠ كيلو متر من طور سيناء عاصمة محافظة جنوب سيناء .
وقال المهندس محمد علي ابو شعيرة المشرف علي زراعة المرمرية إن زراعة المرمرية كانت تجربة ناجحة في اراضي طور سيناء مشيرا إلى إنه كان الإنتاج وفير ومتميز ويعطي اكثر من ثلاث قطفات خلال العام واوضح ابو شعيرة إن نجاح تجربة زراعة المرمرية يعطي فرصة كبيرة للاستثمار في زراعة النباتات الطبية والعطرية بجنوب سيناء .
واضاف ناجي عادل عامل زراعي إنه جاء من اسيوط للعمل في جمع محصول المرمرية بمزارع طور سيناء  مشيرا إلي  المرمرية لها فوائد صحية عديدة  للمعدة والقولون  مهدئة للاعصاب  ويمكن تناولها مثل الشاي كمشروب سريع .

واضاف يونس البطين مزارع مرمرية ان  قطف المرمرية يبدا  منذ الصباح الباكر وسط رائحة جميلة حيث يقوم العمال  بالقطيف وتركها في الشمس حتي يجف ثم تعبأ وتجهز لمصانع الأدوية او تباع لدي العطارين .
ومن جانبه اكد الشيخ موسي البطين مزارع  علي المزرعة أن المرمرية محصول متميز وناجح في طور سيناء نتيجة خصوبة التربة و الطقس مشيرا إلي أن المرمرية فوائد صحية عديدة لكثير من الأمراض وتدخل في صناعة الدواء مطالبا بدعم المزارعين للتوسع في زراعة النباتات الطبية و العطرية بجنوب سيناء لدعم صناعة الدواء

حصاد المرمرية

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جنوب سيناء حصاد المرمرية عطرية طور سيناء مزارع

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