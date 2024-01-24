فودة: ندعم استخدام الطاقة النظيفة والمشروعات البيئية في جرين شارم

قال اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء إنه سوف يدعم استخدام الطاقة النظيفة والمشروعات البيئية في مشروع " جرين شارم " من أجل التحول الكامل للمشروعات الخضراء مشيرا إلي أن محافظة جنوب سيناء تدعم بقوة المشروعات الخضراء النظيفة .



جاء ذلك خلال استقبال اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء فريق عمل مشروع جرين شرم الشيخ التابع لوزارة البيئة و البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة المخطط الأساسي للمشروع.

وقد تم استعراض عرض للمشروع وموقف خطة العمل حيث يتم حاليا عمل معاينات على الفنادق والمنتجعات السياحية و ادارات الأعمال بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ والمهندس محمد عليوة مدير المشروع واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ ،

واكد المحافظ على أهمية المحاور التي يقوم بتنفيذها المشروع مشيرا لقيام المحافظة بالأنشطة التي تخدم اهداف المشروع و محاوره أبرزها التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة ومحور النقل علاوة علي التعاقد مع وزارة الانتاج الحربى لتوريد 5 اتوبيسات جديدة للعمل بالطاقة الكهربائية صديقة البيئة بالإضافة لسيارات التاكسي التي تعمل بالغاز الطبيعي بالإضافة لادخال سيارات كهربائية تعمل بالقطاع الخاص.

فريق جرين شارم

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