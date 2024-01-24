عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة: ندعم استخدام الطاقة النظيفة والمشروعات البيئية في جرين شارم

فودة خلال الاجتماع
فودة خلال الاجتماع مع جرين شارم

قال اللواء دكتور  خالد فودة محافظ جنوب سيناء  إنه سوف يدعم استخدام الطاقة النظيفة والمشروعات البيئية في مشروع " جرين شارم " من أجل التحول الكامل للمشروعات الخضراء مشيرا إلي أن محافظة جنوب سيناء تدعم بقوة المشروعات الخضراء النظيفة .


جاء ذلك خلال استقبال   اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء  فريق عمل مشروع جرين شرم الشيخ التابع لوزارة البيئة و البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة المخطط الأساسي للمشروع.

وقد تم  استعراض عرض للمشروع  وموقف خطة العمل حيث يتم حاليا عمل معاينات على الفنادق والمنتجعات السياحية  و ادارات الأعمال بمدينة شرم الشيخ،  وذلك  بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ والمهندس محمد عليوة مدير المشروع واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ ،
واكد المحافظ على أهمية المحاور التي يقوم بتنفيذها المشروع مشيرا لقيام المحافظة بالأنشطة التي تخدم اهداف المشروع و محاوره أبرزها  التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة ومحور النقل علاوة علي التعاقد مع وزارة الانتاج الحربى لتوريد 5 اتوبيسات جديدة للعمل بالطاقة الكهربائية صديقة البيئة بالإضافة لسيارات التاكسي  التي تعمل بالغاز الطبيعي بالإضافة  لادخال سيارات كهربائية تعمل بالقطاع الخاص.

فريق جرين شارم

FB_IMG_1706081649945
FB_IMG_1706081649945
FB_IMG_1706081643428
FB_IMG_1706081643428
FB_IMG_1706081645565
FB_IMG_1706081645565
جنوب سيناء فريق جرين شرم الشيخ فودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

أسعار الذهب في مصر اليوم .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء: نعمل على سرعة إنشاء جامعة السويس ومجمع الفيروز الطبي

«فودة» يوجه بتوفير الدعم لإنجاح تنظيم كأس العالم للقوة البدنية بشرم الشيخ

ترشيحاتنا

اتحاد أمهات مصر يقدم مقترحاته لتطوير الثانوية العامة

بيان عاجل للخارجية الفلسطينية بشأن مرور 110 أيام من الحرب على غزة

بآيات من القرآن الكريم.. بدء الاحتفال بالذكري الـ72 لعيد الشرطة

جهود قطاع أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية

يتجاوز كل ما سبق.. «أوتشا»: عدد شهداء الضفة خطير.. الأكبر منذ عام 2005

صورة تذكارية.. السيسي يتوسط رجال الشرطة احتفالا بعيدهم الـ72| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرح ورقص وغناء.. انتهاء تصوير وبينا ميعاد 2

اعتزال عادل إمام يفتح صندوق الذكريات.. نجوم اختفوا عن عشاقهم دون سابق إنذار

بوست فجر الأزمة وأول أكسيد الكربون السبب.. أصعب 48 ساعة فى حياة العوضى

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

فيديو

سباك بريطاني يعثر على "كارثة" أسفل أرضية حمام منزل عمره 200عام| فيديو

أهم خطوة.. بوتين يشارك السيسي بافتتاح المفاعل النووي بمصر

مي فخري بـ لوك جديد.. قصص وحكايات الفنانات قبل وبعد الحجاب

أصلي لهما.. تعليق ناري من ليلى عبد اللطيف عن أحمد العوضى وياسمين عبدالعزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ