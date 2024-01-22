التعليم العالي: إنشاء فرع لـ جامعة السويس في جنوب سيناء | صور

تفقد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبـحث العلمي، يرفقه اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، أعمال الإنشاء الجارية بمبنى فرع جامعة السويس الجاري إنشاؤها بمدينة أبورديس، لمتابعة مراحل التنفيذ بالمرحلة الأولى استعدادًا لافتتاحها مع بداية العامل الدراسي المقبل.

حضر أعمال الإنشاء مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للمحافظات، والدكتور ماهر مصباح، أمين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، واللواء أيمن ذكي، مساعد وزير التعليم العالي للمشروعات، وعلى جعفر، مدير مكتب وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، والدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان، واللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى، مستشار المحافظ للمشروعات.



وقال وزير التعليم العالي أنه تم إنشاء 27 جامعة حكومية بكافة المحافظات، بينهم جامعة أبورديس الجاري تنفيذها لخدمة مواطني المحافظة، إضافة إلى جامعة الملك سلمان الأهلية بفروعها الثلاث، مما يتيح التعليم الجامعي لأبناء المحافظة بكافة مستوياته.



وأكد وزير التعليم العالي، أن مساحة المشروع تبلغ 100 فدان لإنشاء 17 كلية وجاري تنفيذ المشروع على مرحلتين، المرحلة الأولى تتضمن كليات "التربية، الآداب، العلوم، التجارة" ومن المقرر أن يجري افتتاحها في العام الدارسي المقبل، بينما تتضمن المرحلة الثانية 13 كلية،

وقال محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تشهد طفرة تنموية في مجال التعليم العالي، حيث تم إقامة جامعة الملك سلمان الأهلية ، وجاري تنفيذ جامعة أبورديس الحكومية، لتكون اول صرح تعليمي جامعي حكومي بالمحافظة مما سيدفع عجلة التنمية على ارض المدينة، وتوفير فرص عمل بها خاصة انه سيجري إقامة مناطق خدمية تجارية لخدمة الجامعة.

واكد انه تم الاتفاق على إقامة 100 وحدة سكنية لاستيعاب الوافدين إلى المدينة من المحافظات الأخرى، وتخصيص 25% منهم للطلاب المغتربين

وزير التعليم العالي يتفقد

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