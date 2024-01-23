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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بجنوب سيناء تنظم ماراثون للمشي احتفالا بعيد الشرطة

ماراثون طور سيناء
ماراثون طور سيناء

نظمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، ماراثون للمشي احتفالا بثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية.


وتقدم الماراثون اللواء  محمد شعير، السكرتير المساعد لمحافظة جنوب سيناء، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد عبد العزيز، وكيل مديرية الشباب والرياضة، وعددا من الشباب من مختلف الأعمار.


وانطلق الماراثون على كورنيش مدينة طور سيناء بداية من ميدان الشاطئ العام حتى منطقة 306 ، لمسافة 2 كيلو متر ، وسط تواجد أمني مكثف، وسيارة إسعاف، و انتشار مكثف من رجال المرور، و تعالت الأغاني الوطنية، ورفع الشباب والأطفال المشاركين في الماراثون الأعلام.


وقال اللواء محمد شعير، سكرتير مساعد المحافظة، إنه جرى تنظيم هذه المسيرة تعبيرا عن السعادة لاحياء ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية، التي تعد العين الساهرة على الأمن الداخلي للبلاد.
 

وأوضح السكرتير المساعد، أن الهدف من هذا الماراثون هو غرس روح الوطنية والولاء والانتماء لدى النشئ من مختلف الأعمار، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.


ومن جانبه، أكد محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن 200 شاب وفتاة شاركوا في هذا الماراثون، تعبيرا عن للدور العظيم الذي تقوم به الشرطة المصرية لحماية المواطنين والممتلكات، إضافة إلى إحياء ذكرى 25 يناير التي تعكس إرادة الشعب المصري.


وأوضح أن المديرية تقوم بتنفيذ هذا الماراثون كل عام بمشاركة أبناء مدينة الطور من مختلف الفئات العمرية بداية من 6  سنوات، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ماراثون طور سيناء

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جنوب سيناء الشباب ماراثون طور سيناء ثورة بناير

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