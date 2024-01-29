العمدة السوداني يكشف كواليس تدريبات الجمال قبل سباقات الهجن

أبو بكر عثمان 60 سنة سوداني يطلق عليه في مضمار شرم الشيخ الدولي “ العمدة السوداني”، نظرا لخبرته في تدريب الهجن للقبائل السيناوية منذ قدومه من دولة الإمارات عام ٢٠١٨ م .



يقول العمدة السوداني، في تصريحات لصدى البلد، أن الجمل يتدرب مثل لاعب المسافات الطويلة في العاب القوي لمسافات ١٢ كيلو يوميا بسرعات تبدأ بسيطة ثم متوسطة وسريعة، وكل ٤ أيام يتم تجهيز الراكب الآلي والجري لمسافة ١٢ كيلو في المضمار مشيرا إلي أن غذاء الجمل الأساسي حبوب الشعير بعد صلاة الفجر ثم يبدأ التدريب في مضمار الهجن .



واضاف العمدة السوداني أن جمال الهجن المولود يسمي مفرود وعمر سنتين يسمي لبنه وثلاث سنوات لصيمة والجمل عمر ٤ سنوات يسمي ثنايا.



وأكد العمدة السوداني مدرب مضمار شرم الشيخ أنه بدأ رحلته وعشقه للجمال منذ 45 عاما وتنقل من السودان للامارات وقام بتدريب الإبل في الامارات وحصل على كثير من الجوائز للابل الفائزة في السباقات حتي استقر في مضمار شرم الشيخ الدولي الذي يعتبر من افضل المضامير علي مستوي الوطن العربي بعد أن افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات.



ونصح العمدة السوداني المصريين استغلال السلالات الموجودة بمصر وتربية هجن صغيرة وإعدادها بدنيا لتكون قوية وتنافس .



واضاف العمدة السوداني أن مضمار شرم الشيخ الدولي أصبح ذو شهرة وسمعة في كل دول العالم التى تهتم سباقات الهجن علاوة علي أنه جعل مربي الإبل يهتمون باقتناء سلالات أصيلة قوية تستطيع أن تنافس في السباقات التي تحقق عائدا ماديا كبيرا وترفع سعر الابل بالملايين بعد أن تفوز في سباقات الهجن.

مضمار الهجن