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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خبير سياحي دولي: منتجعات شرم الشيخ تتفوق على أوربا في الضيافة

صدى البلد

تحتل السياحة الروسية المركز الأول في فنادق ومنتجعات شرم الشيخ في الفترة الأخيرة يليها السياحة الإنجليزية والإيطالية في موسم الشتاء لما تتميز به شرم الشيخ من طقس دافئ ومناظر خلابة ومستوي خدمة متميز وخاصة في المنتجعات والفنادق الجديدة بمنطقة نبق والمنتزه.

قال أحمد بدوي الخبير السياحي المصري الإيطالي في مجال الضيافة والأغذية والمشروبات خلال زيارته لشرم الشيخ مع وفود سياحية إيطالية، إن سياح أوروبا في إيطاليا وألمانيا يشيدون بمستوى الخدمة والضيافة في فنادق ومنتجعات شرم الشيخ والتي بدأت تتفوق علي أوربا.

وأشار إلى أن شرم الشيخ مقصد سياحي يعشقه سياح أوروبا ولن يجدوا غيره بديل وخاصة بعد ارتفاع مستوى الخدمة وتدريب العاملين ونصح بدوي بتدريب العاملين بشكل دوري في مجال الأغذية والمشروبات، مشيرا إلى أنه تمت دعوته لمؤتمر الغذاء الدولي الذي عقد دبي بدولة الإمارات ممثلا لمصر وإيطاليا في الأغذية والمشروبات وأضاف بدوي إنه علي استعداد للمشاركة في تدريب العاملين بفنادق ومنتجعات شرم الشيخ في الأغذية والمشروبات.

وأضاف هاني عبد الشافي الزيات مدير أحد المنتجعات الكبرى بشرم الشيخ، أن السياح يستمتعون بشرم الشيخ بطقس دافئ وخدمة متميزة تضاهي أفضل المنتجعات العالمية.

وأشار أسامة محمد إبراهيم مساعد مدير منتجع سياحي إلى أن منتجعات شرم الشيخ خدمة ٢٤ ساعة في الغرف والاستقبال والأغذية والمشروبات والإشراف الداخلي، لافتا إلى أن السياح قبل مغادرتهم يشيدون بمستوى الخدمة المقدمة مما أدى لعودة معظم أسواق أوروبا لشرم الشيخ.

وكانت حصدت مجموعة للفنادق والمنتجعات السياحية جوائز "هوليداي شيك" "HolidayCheck" الألمانية العالمية لعام 2024، والتي حصلت عليها 7 منتجعات بمدينتي شرم الشيخ ومرسى علم.

كما تشهد مدينة شرم الشيخ إقبال سياحي خلال موسم الشتاء رغم الظروف التي تمر بها المنطقة وحرب غزة.

وقالت مصادر بغرفة السياحة إن الاشغالات السياحية تصل بشرم الشيخ نحو ٦60٪ ومن المتوقع أن ترتفع مع بدء إجازة نصف العام الدراسي وبدء السياحة الداخلية.

 

 

منتجعات شرم الشيخ

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منتجعات شرم

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جنوب سيناء السياحة الروسية الخبير السياحى تفوق

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