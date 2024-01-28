طولها 2 متر ووزنها 120 كيلو.. اصطياد أكبر سمكة بجنوب سيناء.. صور

تمكن صيادون بمدينة دهب من صيد أكبر سمكة بجنوب سيناء سمكة " أبو سيف " الضخمة التي تعيش في المياه العميقة ويصل وزنها لنصف طن وعمرها ١٢ سنة .



اصطياد سمكة أبو سياف الضخمة بدهب يصل وزنها لنصف طن وعمرها ١٢ سنة و لا يفضل أكلها للاطفال والحوامل وتخزن الزئبق وتعيش في الأماكن المفتوحة.



وقالت مصادر من البيئة أن هذه الأسماك تعيش في الاعماق ولا تقترب من الشواطئ ويتم صيدها عن طريق المراكب ويصل عمرها لـ 12عاما مشيرة إلى إنها تعيش أعمار طويلة وتخزن الزئبق ولا يفضل تناولها كوجبة للاطفال والسيدات الحوامل بسبب الزئبق .



ويطلق صيادو دهب علي هذه السمكة " جمبرور" وشارك ثلاث صيادين في صيد سمكة أبو سيف العملاقة مستخدمين خيط ١٦٠ في عمق ٦٠٠ متر وهم جمعة الدجلي وإبراهيم عطية ويوسف ابراهيم .

وقال الصيادون انهم قطعوا مسافة ساعة بالمركب في عرض البحر وتمكنوا بصعوبة من صيد سمكة أبو سيف العملاقة.

وتعيش سمكة أبو سيف في البحار والمحيطات ولها جسم طويل ملفوف وتشبه أسماك المرلين والأسماك الشراعية .



وتكثر هذه السمكة في مياه البحار الدافئة وهي تُعَدُّ مكسبًا وغنيمة وطعامًا شهيًا لممارسي هواية الصيد.

ويصل طول هذه الأسماك إلى ما يقرب من المترين وتزن ما يقرب من 115كجم، وأكبر سمكة من هذا النوع تم اصطيادها أخيرًا وكانت تزن 536كجم، ووصل طولها إلى 4,55م في شيلي في عام 1953.

وفي بداية عام 1970م نصحت بعض الدول بعدم أكل أبي سيف لوجود كمية خطرة من مادة الزئبق في بعض عيناتها. ومادة الزئبق يمكن أن تتجمع بكل من النبات والحيوان والإنسان حتى تصل إلى مستوى الخطورة وأثبتت الأبحاث مؤخرًا أن وجود مادة الزئبق في الأسماك ينشأ طبيعيًا وليس نتيجة للتلوث وبناء على ذلك أصبح أبو سيف طعامًا مأمونًا للإنسان



سمكة ابو سياف الضخمة

FB_IMG_1706358726212

FB_IMG_1706358509340