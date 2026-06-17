رئيس الوزراء الهندي لترامب: جهودك تمثل أملا جديدا لاستقرار المنطقة وسلامها

أشاد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استعادة السلام، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل أملًا جديدًا لاستقرار المنطقة وسلامها، ومعربًا عن ثقته في أن ذلك سيقود إلى سلام مستدام.

وقال مودي، خلال اجتماع مع الرئيس ترامب على هامش قمة مجموعة السبع، إنهما اتفقا، خلال محادثاتهما، على أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحًا؛ نظرًا لأهميته الكبيرة للاقتصاد العالمي، مشددًا على أن الهند تركز دائمًا على حرية الملاحة، وأنه يتعين العمل معًا وإيلاء هذا الأمر اهتمامًا كبيرًا.

وأضاف أن العالم يدرك اعتماد الهند في تجارتها البحرية على مضيق هرمز، مؤكدًا أن سلامة الملاحة تمثل أهمية بالغة بالنسبة لبلاده.

وثمّن رئيس الوزراء الهندي جهود الرئيس ترامب، موجهًا الشكر له على هذا التفاهم، ومؤكدًا ثقته في أن الملاحة البحرية ستكون ضمن نطاق هذه الاتفاقية.