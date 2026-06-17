خلال قمة السبع.. الرئيس السيسي يؤكد أهمية حوكمة الذكاء الاصطناعي ومواجهة مخاطره

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء ، في جلسة بعنوان "ضمان نشر آمن وسريع وفعّال للذكاء الاصطناعي"، وذلك ضمن أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن المشاركين من القادة ورؤساء الشركات أكدوا في مداخلاتهم على أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا متأصلًا في مختلف مجالات الحياة، وأن هناك فرصًا ومخاطر ناجمة عن استخداماته، بما يستلزم ضرورة وضع خارطة طريق واضحة، ومنظومة قانونية وتشريعية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في كل دولة، فضلًا عن أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عديدة في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات، بهدف مواكبة المعدل المتسارع الذي يتطور به هذا المجال.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن المشاركين شدّدوا على أهمية عدم إغفال ما يحمله الذكاء الاصطناعي من مخاطر على الأصعدة الأمنية والاجتماعية والأخلاقية والمعلوماتية، خاصة في ظل غياب حوكمة دولية لهذه التقنيات، بما قد يحد من سيادة الدول ومن فوائد الثورة الرقمية، ويزيد من الفوارق القائمة ليس فقط بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، وإنما أيضًا بين الدول المتقدمة والنامية.

وفي هذا الصدد، جرى التأكيد مجددًا على ضرورة تضافر الجهود الدولية وترسيخ مبدأ التعاون المشترك، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لمعالجة تلك المخاطر والحد منها، وتعظيم الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس شدّد على أهمية تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي، مؤكّدًا أن تطوير هذه التقنية هو عملية طبيعية ومستمرة، وأن البشرية ما زالت تحبو في هذا المجال، مؤكداً على ضرورة التعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي وتجنّبها.