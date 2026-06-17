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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محميات الجنوب توضح الحقيقة: لم يرد أى بلاغات بشأن واقعة ظهور تمساح نيلى بأسوان

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان

أكد الدكتور إكرامى الأباصيرى، مدير عام محميات الجنوب ورئيس وحدة التماسيح بوزارة البيئة، أنه لم يرد أي بلاغات حتى الآن بشأن واقعة ظهور تمساح نيلى بأسوان ، وأن الواقعة مجرد تداول صورة فقط على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وأضاف الدكتور إكرامى الأباصيرى إلى أن البيئة بمجرد تلقيها أي بلاغات رسمية تتخذ إجراءاتها فى تشكيل لجنة ترصد، للبحث عن وجود تماسيح فى المنطقة المشار إليها، وهى جزيرة المنصورية التابعة لمركز دراو بأسوان، وفى حالة رصد أي تمساح يتم اتخاذ إجراءات اصطياده مهما كان حجمه.

وأوضح  مدير عام محميات الجنوب أن الصورة المتداولة على فيس بوك، يرجح أنها صورة غير حقيقية نظراً لضخامة حجم التمساح، واستحالة نظرية تواجده فى هذه المنطقة السكانية منذ 15 يوما - بحسب رواية الأهالى - ولم يظهر إلا مرة واحدة فقط وشاهده شخص واحد فقط، كما أنه غير معقول عدم مهاجمة التمساح لإنسان أو حيوان خلال هذه المدة كلها.

تمساح

فيما تداول عدد من الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صوراً لظهور تمساح نيلى على ضفاف النهر بجزيرة المنصورية التابعة لمركز دراو شمال أسوان.

وانطلقت التحذيرات لأصحاب الأراضى الزراعية المطلة على النيل، وأيضاً الشباب الذين يسبحون فى النيل خلال أوقات الظهيرة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، مطالبين بضرورة توخى الحذر من ظهور هذا التمساح.

من جانبه أوضح سيد أبو الوفا، عمدة قرية المنصورية، أن الصور المتداولة للتمساح لم يتم التأكد من صحتها بعد، لكن من واجب مسئوليته الاجتماعية إخطار الجهات المختصة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدد على ضرورة تحذير مرتادي المنطقة والسكان ومنهم عاملون بالزراعة ولديهم مواشى، لكن حتى اليوم لم يتم تسجيل ورصد أى حالات.

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