قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: ترامب يقدر مكانة مصر وعلاقته بالسيسي قوية.. واتفاق جنيف ما زال غامضًا
رئيس الزمالك يحسم الجدل حول مستقبل معتمد جمال ورحيل نجوم الفريق
الفيدرالي الأمريكي يُلّمح إلى رفع الفائدة خلال الفترة المتبقية من 2026
مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط ينهي معاناة طفلة من اعوجاج بالعمود الفقري
هند الضاوي: مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة السبع تؤكد ثقل مصر الإقليمي والدولي
الإفتاء توضح كيفية السلام على الموتى وهل يشعرون بالأحياء؟
أول تعليق من محمد صلاح عبد الفتاح بعد واقعة منعه من دخول الترسانة
تحذير عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن تناول السكر
بسبب شحنة عاطفية.. تحقيقات النيابة تكشف مفاجأة في واقعة طبيبة مستشفى الشاطبي
حسين لبيب: الزمالك لا يبحث عن البيع والشراء فقط.. ومعتمد جمال من أبناء النادي الأوفياء | فيديو
النيابة عن واقعة مستشفى الشاطبي: الطبيبة المذكورة منقطعة منذ 6 سنوات وتعاني من مرض نفسي
أسعار الذهب في السعودية اليوم .. وعيار 24 يسجّل 526 ريالاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هند الضاوي: مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة السبع تؤكد ثقل مصر الإقليمي والدولي

الرئيس السيسي في قمة مجموعة السبع
الرئيس السيسي في قمة مجموعة السبع
رحمة سمير

أكدت الإعلامية هند الضاوي، خلال برنامج "حديث القاهرة"، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا، وعقده عددًا من اللقاءات الثنائية، يعكس أهمية الدور المصري في مناقشة الملفات الإقليمية والدولية، خاصة المتعلقة بالشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن القمة شهدت حضور قادة دول مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا وألمانيا واليابان، مع عدد من رؤساء دول أخرى في المنطقة، مشيرة إلى أن هذا التجمع يعقد سنويًا بدعوة من الدولة المضيفة؛ لمناقشة أبرز التحديات العالمية.

وشددت الإعلامية هند الضاوي على أن قمة مجموعة السبع تعد من أهم القمم الاقتصادية في العالم، وأن حضور مصر ممثلة في الرئيس السيسي يؤكد مكانتها كدولة محورية في الشرق الأوسط، ويعكس ثقة القوى الاقتصادية الكبرى في دورها وقدرتها على التأثير في القضايا الدولية.

هند الضاوي السيسي قمة مجموعة السبع الدور المصري الملفات الإقليمية والدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

صورة تعبيرية

بالاسم ورقم الجلوس … نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

تعذُّر ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة لبعض الطلاب رغم دفع الرسوم|والمديرية: "درجاتهم محجوبة"

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

بوابة التعليم الأساسي|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

ترشيحاتنا

هل يجب صيام يوم عاشوراء؟

هل يجب صيام يوم عاشوراء؟.. أمين الفتوى يوضح

وفد جمعية الإغاثة الزراعية يزور المعاهد الأزهرية في فلسطين

وفد جمعية الإغاثة الزراعية يزور المعاهد الأزهرية في فلسطين لبحث سبل التعاون

د. علي فخر

أمين الفتوى: التخطيط لا ينافي التوكل.. والنبي قدّم النموذج الكامل في إدارة الحياة

بالصور

ترامب يشيد باتفاق كندا والصين لتنظيم واردات السيارات الكهربائية

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها

بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها
بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها
بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها

عيب فني.. حماية المستهلك تعلن استدعاء سيارات جيلي إمجراند

جيلي إمجراند
جيلي إمجراند
جيلي إمجراند

أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها في إطلالة جديدة

أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن
أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن
أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن

فيديو

جنازة محمد مرزبان

تشييع جثمان الفنان محمد مرزبان بحضور عائلته وأصدقائه .. فيديو

جنازة محمد مرزبان

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد