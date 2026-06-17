هند الضاوي: مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة السبع تؤكد ثقل مصر الإقليمي والدولي

أكدت الإعلامية هند الضاوي، خلال برنامج "حديث القاهرة"، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا، وعقده عددًا من اللقاءات الثنائية، يعكس أهمية الدور المصري في مناقشة الملفات الإقليمية والدولية، خاصة المتعلقة بالشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن القمة شهدت حضور قادة دول مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا وألمانيا واليابان، مع عدد من رؤساء دول أخرى في المنطقة، مشيرة إلى أن هذا التجمع يعقد سنويًا بدعوة من الدولة المضيفة؛ لمناقشة أبرز التحديات العالمية.

وشددت الإعلامية هند الضاوي على أن قمة مجموعة السبع تعد من أهم القمم الاقتصادية في العالم، وأن حضور مصر ممثلة في الرئيس السيسي يؤكد مكانتها كدولة محورية في الشرق الأوسط، ويعكس ثقة القوى الاقتصادية الكبرى في دورها وقدرتها على التأثير في القضايا الدولية.