قمة السبع تواصل أعمالها بمشاركة مصرية لافتة.. محمد ربيع الديهي يكشف أبعاد المشاركة

تحدث محمد ربيع الديهي، نائب مدير مركز الحوار للدراسات، عن أهمية المشاركة المصرية في قمة مجموعة الدول السبع، قائلا إنها تأتي في توقيت بالغ الحساسية على مستوى المجتمع الدولي.

وأوضح أننا "نتحدث عن مرحلة مهمة في تطور النظام الدولي، وبالتالي فإن المشاركة المصرية في هذا المحفل الدولي تُعد في غاية الأهمية، لا سيما في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أزمات متتالية تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة على بنية النظام الدولي".

وأضاف خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، "نلاحظ حجم الاهتمام الذي أبداه قادة مجموعة السبع تجاه القيادة المصرية، سواء من خلال اللقاءات الثنائية التي عُقدت أو من خلال النقاشات التي جرت خلال الاجتماعات مع القادة المشاركين في القمة".

وتابع: "نتحدث عن محورية الدور المصري في المنطقة، ودوره الداعم لجهود السلام والاستقرار، إضافة إلى أهمية الشراكة المصرية في ملفات التنمية، وخاصة التنمية الاقتصادية، وهذا يؤكد أن هناك مرحلة مقبلة من النمو الاقتصادي، واستكمالاً لمسار التنمية الذي انتهجته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية".

وواصل: "شهدنا العديد من التحركات والإشادات بالموقف المصري، وإن كان الجانب الأبرز في هذه الإشادات يتمثل في الدور القيادي المصري في دعم جهود السلام والاستقرار".