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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة السبع بفرنسا تعكس الثقل الإستراتيجي لمصر

النائب تامر عبد الحميد
النائب تامر عبد الحميد
محمد الشعراوي

أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أهمية المشاركة رفيعة المستوى للرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة مجموعة السبع (G7) المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية، مشيرا إلى أن هذه المشاركة، وما تخللها من قمم ثنائية ولقاءات مع قادة العالم — وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورؤساء وقادة الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية — تعكس بوضوح الثقل الاستراتيجي والدور القيادي الذي تتمتع به مصر كركيزة أساسية لصناعة السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.


وقال النائب تامر عبد الحميد، في تصريحات له اليوم، إن اللقاء الثنائي بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والتعاون المشترك لصياغة مستقبل المنطقة، كما أن إشادة القادة المشاركين — ومنهم رئيسة وزراء إيطاليا ورئيس وزراء كندا — بالجهود المصرية، تؤكد أن العالم يرى في "المقاربة المصرية" ونموذج السلام المصري الطريق الوحيد والآمن لإنهاء الصراعات.

وأشاد عبد الحميد بالكلمة التاريخية للرئيس السيسي في جلسة "الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط".

التصدي لمحاولات قضم الأراضي الفلسطينية

كما ثمن الموقف الحاسم للرئيس السيسي وتصديه لمحاولات قضم الأراضي الفلسطينية وتوسيع "الخط الأصفر" في قطاع غزة، وإصراره على الرفض القاطع لضم الضفة الغربية، مشدداً على أن الرؤية المصرية تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية رسائل الرئيس القوية والدبلوماسية الحازمة بشأن التضامن الكامل مع دول الخليج العربي، وتأكيده على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، فضلاً عن وضع محددات واضحة لحفظ أمن الممرات الملاحية الدولية وحرية التجارة، خاصة في ظل الأزمات الراهنة.

وفي ختام تصريحاته، أكد النائب تامر عبد الحميد أن تحركات الرئيس السيسي في قمة مجموعة السبع تثبت أن مصر ليست مجرد طرف مشارك، بل هي "مُهندس الاستقرار" في الشرق الأوسط، متابعا، "إن استناد المجتمع الدولي إلى الرؤية المصرية، والاعتماد على ثقل القاهرة في تمرير وإنجاح اتفاقيات وقف الحرب في غزة ومع إيران، هو شهادة استحقاق دولية تُثبت القوة الناعمة والخشنة للدولة المصرية، وتؤكد أن قاطرة السلام والتنمية في المنطقة لا يمكن أن تسير بدون القيادة المصرية الحكيمة."

تامر عبد الحميد مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي مجموعة السبع قمة مجموعة السبع

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