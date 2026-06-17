ستحقق صادرات سنوية 500 مليار دولار.. برلماني يطرح توطين صناعة “البولي إيثر بوليول بمصر ”

أكد النائب احمد رجب الشافعى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن لقاء لجنة الصناعة مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية تناول استعراض المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة خلال المرحلة الحالية، في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية.

وأوضح الشافعي أن الوزير استعرض جهود الوزارة في تأمين وتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، مع التركيز على زيادة معدلات الإنتاج المحلي وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، بما يسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتعزيز استقرار السوق المحلية.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى خطة الوزارة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها في مجالات الغاز والبترول.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية عبر التوسع في مشروعات التكرير والبتروكيماويات، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية من الموارد الطبيعية ويزيد من القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.

معايير السلامة والصحة المهنية

كما تناول اللقاء جهود خلق بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشفافية وتسهيل الإجراءات، بالتوازي مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية بما يتوافق مع التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة.

وأكد الشافعي أن ملف التعدين حظي باهتمام كبير خلال اللقاء، حيث تسعى الوزارة إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع وتعظيم مساهمته في الناتج القومي من خلال زيادة الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة للخامات التعدينية.

واشار عضو لجنة الصناعة إلى أهمية التنسيق الكامل بين وزارتي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج طاقة متوازن يدعم خطط التنمية الاقتصادية، والاستفادة من المقومات التي تمتلكها مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتجارة الطاقة في المنطقة.

وأضاف الشافعي أنه طرح خلال اللقاء ملف توطين الصناعات الاستراتيجية، مؤكدًا أهمية إعداد خطة عاجلة لإنشاء صناعة " Polyether polyol" في مصر، المستخدم فى صناعة الاسفنج خاصة أن الدولة تستورد احتياجاتها منها سنويًا بما يقارب 150 مليون دولار. وأوضح أنه طالب بدراسة إنشاء مشروع قومي عملاق في هذا المجال، يمكنه بعد تشغيله تحقيق صادرات سنوية تقدر بنحو 500 مليون دولار، رغم أن التكلفة التقديرية لإنشائه تبلغ نحو 1.3 مليار يورو، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة.

ملف تأخر توصيل الغاز الطبيعي

وأشار الشافعي عضو لجنة الصناعة إلى أنه أثار كذلك ملف تأخر توصيل الغاز الطبيعي إلى عدد من المناطق بمركزي بلطيم والحامول بمحافظة كفر الشيخ، لافتًا إلى أن المواطنين يتطلعون إلى الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي شهدتها تلك المناطق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأن ربط هذه المشروعات بخدمة الغاز الطبيعي يمثل مطلبًا شعبيًا ملحًا.

وأكد الشافعي أن وزير البترول والثروة المعدنية أبدى تفهمًا كاملًا لهذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك خطوات إيجابية تُجرى حاليًا لإنهاء عدد من الإجراءات المتعلقة بالتوصيل، وأن الوزير أكد وجود انفراجة قريبة خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تلبية مطالب أهالي بلطيم والحامول وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.