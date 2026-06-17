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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول صورة تمساح نيلى بجزيرة المنصورية بأسوان

تمساح
تمساح

تداول عدد من الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صوراً لظهور تمساح نيلى على ضفاف النهر بجزيرة المنصورية التابعة لمركز دراو شمال أسوان.

وانطلقت التحذيرات لأصحاب الأراضى الزراعية المطلة على النيل، وأيضاً الشباب الذين يسبحون فى النيل خلال أوقات الظهيرة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، مطالبين بضرورة توخى الحذر من ظهور هذا التمساح.

 تمساح

من جانبه أوضح سيد أبو الوفا، عمدة قرية المنصورية، أن الصور المتداولة للتمساح لم يتم التأكد من صحتها بعد، لكن من واجب مسئوليته الاجتماعية إخطار الجهات المختصة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدد على ضرورة تحذير مرتادي المنطقة والسكان ومنهم عاملون بالزراعة ولديهم مواشى، لكن حتى اليوم لم يتم تسجيل ورصد أى حالات.

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