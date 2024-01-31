صبا مبارك عن سبب إعادة تقديم "أنف وثلاثة عيون": استكمال للعمل القديم

أكدت الفنانة صبا مبارك، أنه لا توجد مقارنة بين النسخة الجديدة من فيلمها “أنف وثلاثة عيون” والنسخة القديمة التي قدمت في السبعينيات.

وأضافت صبا مبارك، في تصريحات صحفية على هامش العرض الخاص للفيلم، “النسخة الجديدة من العمل بمثابة استكمال للعمل القديم، ولا أتمني وجود مقارنات بين العملين، لأنه كل من قدموا النسخة الأولى أساطير في عالم الفن”.



تدور أحداث الفيلم حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً!

العمل من بطولة كل من ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم في ظهور خاص، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى. الفيلم للمخرج أمير رمسيس، ورؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي عن رواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس.

أنف وثلاثة عيون سبق وأن تم تقديمه في عمل سينمائي عام 1972 ، قامت ببطولته وإنتاجه الفنانة ماجدة وشاركها في التمثيل كل من محمود ياسين ونجلاء فتحي وميرفت أمين ، وأخرجه حسين كمال.