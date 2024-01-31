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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الحلقة الأخيرة من مسلسل حالة خاصة.. غادة عادل تصدم طه دسوقي بتصرفها

حالة خاصة
حالة خاصة

عرضت الحلقة التاسعة والأخيرة من مسلسل “حالة خاصة” الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية وعلى مدار 8 حلقات.


وتصدر مسلسل حالة خاصة قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة واتش ات، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهده وأحداثه، والجميع في انتظار معرفة مصير الشخصية الأساسية “نديم أحمد أبو سريع”.

بعد نجاح مسلسل "حالة خاصة" .. غادة عادل توجه رسالة لجمهورها

غادة عادل توجه رسالة إلى فريق عمل مسلسل حالة خاصة

شهدت الحلقة تطورا كبيرا في الأحداث حيث لم تنتقم المحامية أمانى من نديم بعدما وجدته يحمل ملفات مسروقة من مكتبها، واستمعت إليه ليكشف لها المتهم الحقيقي بسرقة الملفات وحقيقة زواجه الصوري من زميلته رام الله "هاجر السراج "، وعلاقته بعمه رجل الأعمال محمد الوكيل" عبد الرحيم حسن".

نديم احتفل بخروج صديقه الوحيد "عم جميل" من المستشفى، ودار بينهما حديث طويل أشبه بـ "الوصية الأخيرة" وبالفعل يموت جميل داخل المكتبة، ليتعرض نديم لصدمة، ولكنه يتخطاها سريعا لتحقيق وصية عم جميل، حيث يقوم بافتتاح مكتبه الخاص للمحاماه بعدما تم استبعاده من مكتب أماني النجار، ولكن الأخيرة لا تتخلى عنه وترسل إليه ملفات القضايا الصعبة.

في نهاية الحلقة الثامنة واجهت غادل عادل المحامية طه دسوقي الذي يقوم بدور البطل الذي يعاني من مرض التوحد ويحاول النجاح في مهنته.

 

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مصير نديم بعدما وقع في عدد من الأخطاء منها تواجده في مكتب أماني المحامية وحصوله على أوراق خاصة بها.

 

تفاصيل مسلسل حالة خاصة
 

مسلسل حالة خاصة من بطولة غادة عادل وطه الدسوقى وأحمد طارق وحسن ابو الروس وضيف الفنان أحمد أمين كضيف شرف في الحلقة الأولى.

 

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخص يعاني من التوحد يقرر التقدم للعمل في مكتب محامية شهيرة

الحلقة الأخيرة حسن أبو الروس حالة خاصة رواد مواقع التواصل طه الدسوقي

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