غادة عادل توجه رسالة إلى فريق عمل مسلسل حالة خاصة

نشرت الفنانة غادة عادل تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أشادت فيه بفريق عمل مسلسل "حالة خاصة".

وقالت غادة عادل، في تعليقها : شكرًا لجميع طاقم العمل، والممثلين، لقد كانت تجربة رائعة حقًا، وآمل بصدق أن يستمتع الجميع بهذه السلسلة.

مسلسل حالة خاصة

وطرحت منصة watch it الحلقات الخامسة والسادسة من مسلسل “ حالة خاصة ” ، والذي يقوم ببطولته كل من غادة عادل وطة الدسوقي .

وحملت الحلقات العديد من الاحداث ، ومنها قيام اماني النجار" غادة عادل “ بترك مسؤولية المكتب لناديم ” طه الدسوقي " خلال فترة اجازتها .

فيما وافقت رام الله علي الزواج من زوج اماني النجار ، الا انه تغيب عن الحضور ، لتواجه مشكلة انتهاء فترة اقامتها ، ليحضر نديم في اللحظات الاخيرة .

واستمر عز “ حسن ابو الروس ” في سرقة افكار نادين حيث ادعي انه استطاع برفقة رام الله ان يجد حل لقضية انتحار .

تفاصيل مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة من بطوبة غادة عادل وطه الدسوقى وأحمد طارق وحسن ابو الروس وضيف الفنان أحمد أمين كضيف شرف في الحلقة الأولى .

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخص يعاني من التوحد يقرر التقدم للعمل في مكتب محامية شهيرة .