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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ظافر العابدين: أنف وثلاث عيون مناسب للوقت الحالي ويناقش مشكلات المرتبطين

ظافر العابدين
ظافر العابدين

أكد الفنان ظافر العابدين علي هامش حضوره العرض الخاص لفيلم أنف وثلاث عيون انه يري ان فيلم أنف وثلاث عيون مناسب للوقت الحالي .

وتابع ظافر العابدين قائلا: العمل مناسب للوقت الحالي لأنه رومانسي ، كما انه يناقش المشاكل التي تحدث بين كل الأشخاص المرتبطين.
 


تدور أحداث الفيلم حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً!

العمل من بطولة كل من ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم في ظهور خاص، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى. الفيلم للمخرج أمير رمسيس، ورؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي عن رواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس.

أنف وثلاث عيون سبق وان تم تقديمه في عمل سينمائي عام 1972 ، قامت ببطولته انتاجه الفنانة ماجدة وشاركها في التمثيل كل من محمود ياسين ونجلاء فتحي وميرفت امين ، واخرجه حسين كمال.

الفنان ظافر العابدين ظافر العابدين أنف وثلاثة عيون

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