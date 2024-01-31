الجزائر: لا يمكن تطبيق قرارات محكمة العدل إلا بوقف إطلاق النار بغزة

خلال كلمة مندوبها في الأمم المتحدة..

قال مندوب الجزائر في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، لا يمكن تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية إلا بوقف إطلاق النار فورا في غزة.

وأضاف مندوب الجزائر في الأمم المتحدة، أن قرار محكمة العدل الدولية يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى.

وأكد أن 90% من سكان غزة يبيتون في العراء وما يحدث في غزة جريمة إبادة مكتملة على مجلس الامن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعلاء صوت العدالة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن.

ولفت مندوب الجزائر بالأمم المتحدة، إلى أن إسرائيل ترتكب فظائع في قطاع غزة.

ومن جانبه، طالب مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، مجلس الأمن بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة ووضع حد لإطلاق النار.

وشدد مندوب فلسطين خلال كلمته بمجلس الأمن، على ضرورة المجتمع الدولي وضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مندوب فلسطين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لعرقلة جهود السلام التي بذلت على مدار الـ40 سنة الماضية.

وأكد مندوب فلسطين خلال كلمته بمجلس الأمن على أن الأمن في غزة لن يتحقق حتى ينتهي العدوان على القطاع.