عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بطريقة غير شرعية.. ليبيا تعيد 350 مواطنا مصريا

ليبيا تعيد إلى مصر
ليبيا تعيد إلى مصر 350 مهاجرا

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية  بوزارة الداخلية الليبية، اليوم الأربعاء، إعادة 350 مصريا الى بلادهم بعدما دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

 

 إعادة 350 مصرياً من ليبيا

ومن جانبه، أفاد المتحدث الرسمي باسم الجهاز التابع لوزارة الداخلية العقيد هيثم عمار بأن هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية قامت ببدأ عملية إعادة 350 مصرياً في وضع غير نظامي، مضيفاً  خلال مؤتمر صحفي في مقر هذه الهيئة إنه "من المقرر تنفيذ عمليات ترحيل أخرى في الأيام المقبلة".

كما ستتم إعادة المجموعة الجديدة من المهاجرين المصريين، وجميعهم رجال ولا يزال بعضهم قاصرين، إلى الحدود البرية مع بلادهم.

بسبب المياة الجوفية.. ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوي في مدينة زليتن

وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل إنشاء صندوق الطوارئ للمصريين بالخارج

9 ساعات في البحر 

 

وصرح زياد سلامة مواطن مصري يبلغ من العمر 16 عاما  "كنت سأعبر إلى لامبيدوزا في إيطاليا عندما تم القبض عليّ".

وأمضى سلامة تسع ساعات في البحر قبل اعتراضه في "حقل البوري" البحري القريب من تونس ويقع على بعد حوالي 120 كيلومترًا قبالة الساحل الليبي، وأُعيد إلى زوارة وهي بلدة حدودية تقع على بعد 120 كيلومتراً من طرابلس وتم احتجازه في الزاوية (45 كيلومتراً غرب طرابلس)، قبل نقله من مركز احتجاز إلى آخر "لمدة 22 يوماً" في العاصمة.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن البيانات التي جمعتها الأمم المتحدة بين مايو ويونيو 2023، تشير إلى وجود أكثر من 700 ألف مهاجر على الأراضي الليبية.

الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية الداخلية الليبية الحدود البرية المهاجرين المصريين الليبية القبض المنظمة الدولية للهجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر كالصاعقة.. إعلان هام من مرتضى منصور

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

أول صور عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

عبدالله السعيد إلى الزمالك رسميًا|مفاجأة حول راتبه في القلعة البيضاء.. كم يتقاضى؟

موضوعات متعلقة

بقيمة 21 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يعلن عن إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا

خطر المجاعة بغزة.. الصحة العالمية تطلق دعوة عاجلة للدول لتمويل الأونروا

الشرطة السويدية تعثر على جسم مشبوه بالقرب من سفارة إسرائيل

مسئول أمريكي: الولايات المتحدة سترسل دفاعات جوية إضافية للقاعدة المتعرضة للهجوم

قصف إسرائيلي على موقعين عسكريين في ريف درعا بجنوب سوريا

بغداد تعلق على وقف حزب الله ـ العراق هجماته ضد القوات الأمريكية

البنتاجون يرفض التعقيب على تعليق «حزب الله ـ العراق» عملياته ضد الأمريكيين

كتائب حزب الله العراقية تعلن تعليق عملياتها ضد القوات الأمريكية

ترشيحاتنا

بحث إدخال المساعدات لغزة.. مصر تطالب أمريكا وحلفاءها بالعدول عن وقف تمويل الأونروا

أمطار غزيرة ورعدية.. تحذير عاجل من هيئة الأرصاد لسكان هذه المحافظات

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبوالعينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا وبعيدا عن قرض صندوق النقد

تفاصيل تعدّي شخص على طبيب بالضرب داخل مستشفى بمدينة نصر

لم تكن رؤية منامية.. حديث عن الإسراء والمعراج والأدعية المُفضلة

كيفية استخراج شهادة وفاة كمبيوتر أول مرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. نوال الزغبي تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام |شاهد

عبدالله السعيد إلى الزمالك رسميًا|مفاجأة حول راتبه في القلعة البيضاء.. كم يتقاضى؟

فستان مجسم.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا | شاهد

حسن أبو الروس بعد نجاح "حالة خاصة": محدش بخل أنه يطلع أفضل ما عنده

فيديو

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

"مبسوطة".. هنا الزاهد تعلق لأول مرة على انفصالها عن أحمد فهمي

عمرها 90 ألف عام.. العثور على أقدم آثار للأقدام البشرية بهذا الشاطئ| فيديو

بسبب الخلافات.. التفاصيل الكاملة حول تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ