بطريقة غير شرعية.. ليبيا تعيد 350 مواطنا مصريا

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية الليبية، اليوم الأربعاء، إعادة 350 مصريا الى بلادهم بعدما دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

إعادة 350 مصرياً من ليبيا

ومن جانبه، أفاد المتحدث الرسمي باسم الجهاز التابع لوزارة الداخلية العقيد هيثم عمار بأن هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية قامت ببدأ عملية إعادة 350 مصرياً في وضع غير نظامي، مضيفاً خلال مؤتمر صحفي في مقر هذه الهيئة إنه "من المقرر تنفيذ عمليات ترحيل أخرى في الأيام المقبلة".

كما ستتم إعادة المجموعة الجديدة من المهاجرين المصريين، وجميعهم رجال ولا يزال بعضهم قاصرين، إلى الحدود البرية مع بلادهم.

9 ساعات في البحر

وصرح زياد سلامة مواطن مصري يبلغ من العمر 16 عاما "كنت سأعبر إلى لامبيدوزا في إيطاليا عندما تم القبض عليّ".

وأمضى سلامة تسع ساعات في البحر قبل اعتراضه في "حقل البوري" البحري القريب من تونس ويقع على بعد حوالي 120 كيلومترًا قبالة الساحل الليبي، وأُعيد إلى زوارة وهي بلدة حدودية تقع على بعد 120 كيلومتراً من طرابلس وتم احتجازه في الزاوية (45 كيلومتراً غرب طرابلس)، قبل نقله من مركز احتجاز إلى آخر "لمدة 22 يوماً" في العاصمة.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن البيانات التي جمعتها الأمم المتحدة بين مايو ويونيو 2023، تشير إلى وجود أكثر من 700 ألف مهاجر على الأراضي الليبية.