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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أمريكي: الولايات المتحدة سترسل دفاعات جوية إضافية للقاعدة المتعرضة للهجوم

صدى البلد

أفاد مسؤول أميركي لـشبكة CBS ، اليوم الثلاثاء، بأن الدفاع الأمريكي سيرسل دفاعات جوية إضافية للقاعدة التي تعرضت لهجوم على حدود الأردن.

ومن جانبه، رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" باتريك رايدر، اليوم، التعقيب على تعليق حزب الله ـ العراق عملياته ضد الأمريكيين ، مضيفاً أن "الأفعال أعلى صوتا من الكلمات".

 

وقال المتحدث باسم البنتاجون إن الأفعال أصدق من الكلمات ردا على تعليق ميليشا حزب الله العراقية عملياتها.


وأضاف المتحدث باسم البنتاجون، أن ميليشيات تدعمها إيران هاجمت قواتنا في الأردن، مضيفاً أن البنتاجون يحقق باختراق المسيرة للقاعدة الأميركية في الأردن.

 

وأعلنت كتائب حزب الله العراقية اليوم،  تعليق عملياتها ضد القوات الأمريكية.

وقالت  كتائب حزب الله ـ العراق أنها ستدافع عن أهل غزة "بطرق أخرى".

وأوصت الكتائب عناصرها "بالدفاع السلبي مؤقتا" إذا حصل أي هجوم أمريكي تجاههم.

 

وفي هذا السياق، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية هويات جنود الاحتياط الثلاثة الذين قتلوا، في هجوم على قاعدة شمال شرقي الأردن بالقرب من الحدود السورية، المعروفة بـ"البرج 22".

والجنود القتلى، وجميعهم من ولاية جورجيا، هم: الرقيب ويليام جيروم ريفرز (46 عاما)، والجندية كينيدي لادون ساندرز (24 عاما)، والجندية بريونا أليكسوندريا موفيت (23 سنة).

 

وعُين الجنود الثلاثة الذين قتلوا في الهجوم الأخير، في سرية المهندسين 718، وكتيبة المهندسين 926، ولواء المهندسين 926 في فورت مور، جورجيا. وهي فرق تتشكل من جنود مدربين على الانتشار في وقت قصير لبناء الطرق ومناطق الهبوط والحواجز الترابية الواقية للقوات الأمريكية.

وأعلن البنتاجون، أمس الاثنين، أن هجوم الأردن يحمل "بصمات" كتائب حزب الله العراقية.

كما أضافت المتحدثة باسمه سابرينا سينغ في مؤتمر صحفي: "نعلم أن إيران تمول الجماعات التي تهاجم القوات الأمريكية".

والجدير بالذكر أن هذا الهجوم الأخير فاقم بلا شك التوترات في المنطقة وغذى المخاوف من توسع نطاق الحرب التي تفجرت في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، إلى نزاع قد يشمل إيران بشكل مباشر. 

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