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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد رمضان يقدم واجب العزاء في حماة عمرو الجنايني

محمد رمضان
محمد رمضان

قدم الفنان محمد رمضان، واجب العزاء في رجاء أحمد بزان، حماة عمرو الجنايني نائب المسؤول التنفيذي والعضو المنتدب لأحد البنوك الكبيرة، المقام بدار مناسبات عمر مكرم بالقاهرة.

 

وعلى جانب اخر قرر المخرج محمد دياب انطلاق تصوير فيلم "أسد الأسود" الذى يقوم ببطولته محمد رمضان فى فبراير المقبل وذلك بعد الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بالعمل.

بطولة محمد رمضان.. انطلاق تصوير فيلم أسد الأسود فى فبراير

بطولة محمد رمضان.. طرح البوستر الرسمي لـ فيلم أسد أسود| شاهد

وقد كشف الفنان محمد رمضان تفاصيل فيلمه الجديد “أسد الأسود” والذى يقوم بتصويره قريبا مع المخرج والمؤلف محمد دياب.

وقال محمد رمضان خلال تواجده فى السعودية لتقديمه حفله فى الرياض : "أحضر لفيلم "أسد أسود" ونصور 60 % منه في المملكة العربية السعودية و 40%  في مصر، وهو تأليف وإخراج محمد دياب والذى كان آخر مشروع له قبل "أسد أسود" مسلسل إنتاج مارفل وأيضا هو أول مصرى تنتج له مارفل وأول مصري يكون فى لجنة تحكيم مهرجان أوسكار".

البوستر الرسمي الفنان محمد رمضان المخرج محمد دياب المخرج والمؤلف محمد دياب المملكة العربية السعودية

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