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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بطولة محمد رمضان.. طرح البوستر الرسمي لـ فيلم أسد أسود| شاهد

محمد رمضان
محمد رمضان

طرحت الشركة المنتجة بوستر فيلم «أسد أسود» بطولة الفنان محمد رمضان، وتأليف وإخراج محمد دياب، والمقرر تصويره بعد شهر رمضان 2024، استعدادًا لطرحه خلال هذا العام.

أبطال فيلم أسد أسود

ظهر محمد رمضان على البوستر الخاص بالفيلم وهو يرتدي ملابس تاريخية ويبدو أن العمل يدور في أطار زمني قديم، وانضم مؤخرًا لبطولة العمل النجم ماجد الكدواني وخالد الصاوي وشريف سلامة ورزان جمال وعلي قاسم.

آخر أعمال محمد رمضان

يذكر أن أخر أفلام محمد رمضان كان فيلم ع الزيزو، وحقق 13 مليون جنيه في دور العرض، وشارك في البطولة النجمة نيللي كريم وجومانا مراد وإسلام إبراهيم وإخراج محمد جمال العدل.

ويعتبر فيلم أسد أسود من أضخم الأفلام التي تقدم خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب قائمة الأسماء التي يضمها الفيلم والتي تم الإعلان عنها بشكل رسمي.

فيلم أسد اسود يشارك في بطولته بجانب محمد رمضان، كل خالد الصاوي ورزان جمال وشريف سلامة وعلي قاسم واحمد عبد الحميد والممثلين السودانيين محمود السراج وإسلام مبارك ، وتأليف وإخراج محمد دياب.

محمد رمضان يتفرع لـ فيلم أسد أسود

قرر الفنان محمد رمضان تأجيل كل أعماله الفنية للتفرغ التام لـ فيلم أسد أسود، حيث أنه يراهن على هذا العمل أن يعود به إلى مكانته السينمائية وشباك الإيرادات خاصة مع الإيرادات الضعيفة التي حققها بأخر أفلامه ع الزيرو.

محمد رمضان فيلم أسد أسود بطو

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