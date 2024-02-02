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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

مافيا وشبكات عصابية| حقيقة اشتباكات الشرطة وتجار الذهب.. ماذا حدث على الصحراوي؟

صور ارشيفية
صور ارشيفية

بدأت الأحداث في مصر تتصاعد بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة، حيث انتشرت معلومات تفيد بوقوع اشتباكات مسلحة بين قوات الشرطة وتجار الذهب على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي. 

وتم تداول هذه المعلومات بشكل واسع عبر القنوات والمنصات، مما أثار حالة من القلق والتوتر بين السكان.
 

ومع تصاعد هذه الشائعات، تدخلت وزارة الداخلية المصرية لتوضيح الحقيقة ونفي تلك الادعاءات التي تم ترويجها بشكل مضل، مؤكدة أن ما حدث هو مجرد محاولة يائسة لزرع البلبلة ونشر الأكاذيب بهدف تشويه سمعة الدولة وزعزعة استقرار البلاد.

وإن هذه الأحداث تبرز الحاجة الملحة لتوخي الحذر وعدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار غير المؤكدة، والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة للحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة.

الذهب الشرطة الاخوان المسلمين القلق التوتر السكان الاكاذيب

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