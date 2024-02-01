أنتم مكروهون.. بسمة وهبة تشن هجوما لاذعا على إسرائيل

شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجوما لاذعا على إسرائيل وحكومة نتنياهو، بعد ادعاءات قناة إسرائيلية بقيام الأزهر بالتحريض على كراهية اليهود.

وقالت بسمة وهبة في برنامجها “ 90 دقيقة ” المذاع على قناة “ المحور”، :" إسرائيل ترتكب الجرائم وكل شعوب العالم تكرهم ".

وتابعت بسمة وهبة :" نتنياهو هو المجرم الأول في إسرائيل ، وهناك قناة إسرائيلية تقوم بمهاجمة الأزهر الشريف وشيخ الأزهر وتدعي عدة افتراءات وأكاذيب عن الأزهر ".

وأكملت بسمة وهبة :" القناة الإسرائيلية ادعت أن مناهج التعليم في مدارس الأزهر تحض على الكراهية لليهود ، وأن مؤسسة الأزهر تدير نظام تعليمي به حوالي 2 مليون طالب يدرسوا منهج متشدد ضد إسرائيل ".

ووجهت رسالة لإسرائيل قائلة:" : “أنتم مكروهون من العالم كله، والأزهر قبلة العالم الإسلامي”.

وتابعت قائلة :" في مصر نتمتع بحرية الديانات، والدليل على ذلك هو أن كل الأطياف الدينية موجودة ومتعايشة مع بعض".