زيف وافتراء.. جامعة الأزهر عن ادعاءات قناة إسرائيلية: دولة الاحتلال تحترف الكذب

رد أحمد زارع المتحدث باسم جامعة الأزهر، على ادعاءات إسرائيل بأن مناهج التعليم في مدارس الأزهر تحض على الكراهية لليهود.

وقال أحمد زارع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة " في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :" ما يقوم به الأزهر من أدوار يمثل موقف مصر الثابت والمسلمين الأحرار في كافة أنحاء العالم ".

وأضاف أحمد زارع :" ما ادعته القناة الإسرائيلية عن شيخ الأزهر والأزهر هو محض زيف وبهتان وافتراء وهذا أمر ليس بجديد على الكيان الصهيوني الذي يكذب على العالم كله ".

وتاب احمد زارع :" العالم كله يعلم أن الجيش الإسرائيلي يرتكب حرب إبادة ضد الأطفال والمدنيين العزل ويقضي على البنية التحيتية في قطاع غزة ".

وتابع أحمد زارع :" إسرائيل احترفت الترويج للأكاذيب والافتراءات والادعاءات"، مضيفا:" وثيقة المدينة التي وقعها رسول الله مع أهل الكتاب في المدينة تعتبر أعظم وثيقة في التاريخ وأحد بنودها سمح لأهل الكتاب ترميم دور عبادتهم ويقوم المسلمون بإعطائهم المال لمساعدتهم في بناء دور عباداتهم ".