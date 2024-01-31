عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيف وافتراء.. جامعة الأزهر عن ادعاءات قناة إسرائيلية: دولة الاحتلال تحترف الكذب

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

رد أحمد زارع المتحدث باسم جامعة الأزهر، على ادعاءات إسرائيل بأن مناهج التعليم في مدارس الأزهر تحض على الكراهية لليهود.

 

الأزهر خط أحمر.. بسمة وهبة توجه رسالة بالعبرية لإسرائيل مجددا.. فيديو

100 يوم على الحرب.. مرصد الأزهر يتناول الأوضاع المأساوية في غزة بإنتاج مرئي

وقال أحمد زارع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة " في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :"  ما يقوم به الأزهر من أدوار يمثل موقف مصر الثابت والمسلمين الأحرار في كافة أنحاء العالم ".

 

وأضاف أحمد زارع :" ما ادعته القناة الإسرائيلية عن شيخ الأزهر والأزهر هو محض زيف وبهتان وافتراء وهذا أمر ليس بجديد على الكيان الصهيوني الذي يكذب على العالم كله ".

 

 وتاب احمد زارع :" العالم كله يعلم أن الجيش الإسرائيلي يرتكب حرب إبادة ضد الأطفال والمدنيين العزل ويقضي على البنية التحيتية في قطاع غزة ".

 

 وتابع أحمد زارع :" إسرائيل احترفت الترويج للأكاذيب والافتراءات والادعاءات"، مضيفا:" وثيقة المدينة   التي وقعها رسول الله مع أهل الكتاب في المدينة تعتبر أعظم وثيقة في التاريخ وأحد بنودها سمح لأهل الكتاب ترميم دور عبادتهم ويقوم المسلمون بإعطائهم المال لمساعدتهم في بناء دور عباداتهم ".

الأزهر جامعة الأزهر إسرائيل اليهود اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران تقصي سوريا وتضرب موعدا مع اليابان في ربع نهائي أمم أسيا

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

أول صور لـ عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

بـ هذه الصورة | ليفربول يعلن خبرا رسميا عن محمد صلاح

قبل ساعات من غلق القيد.. نجم الزمالك ينتقل إلى فيوتشر

ترشيحاتنا

بأرخص أسعار.. سامسونج تستعد لإطلاق موبايلات 4G

بشرى سارة للعاملين بالكهرباء.. زيادة منحة وقرض الحج.. اعرف القيمة

رئيس شعبة المواد الغذائية: الحكومة تقدر «تدلع» المواطن بدون أي تكاليف إضافية|فيديو

جحيم في بولاق الدكرور.. ابتعد بابنته عن النيران فقفز من الطابق الرابع

بينها السعودية .. إيران تعفي مواطني هذه الدول من تأشيرة الدخول

ننشر جوازات سفر المتهمين بتكوين أكبر شبكة تهريب دولية للمهاجرين إلى إيطاليا |خاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مميز .. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة عصام كاريكا |شاهد

فستان ضيق .. إطلالة زوجة عفرتو تخطف الأنظار في حفل زفافهما |شاهد

نادر والنساء أكثر عرضة له.. معلومات صادمة عن مرض سيلين ديون

بمكياج هادئ.. عبير صبري تستعرض جمالها بإطلالة ناعمة |شاهد

فيديو

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبو العينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ