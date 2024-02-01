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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طفولة مبكرة القاهرة تغلق الالتماسات على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول.. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة جيهان عبد الفتاح عزام عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، عن موعد إعلان الالتماسات على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

وقالت الدكتورة عبد الفتاح ، إنه تم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب والطالبات بجميع البرامج .

كما أوضحت عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة انه تم فتح باب التقدم الالتماسات بإعادة الرصد لمدة أسبوع بداية من يوم الأحد الموافق 28/ 1/ 2024  وحتى يوم الخميس الموافق ١ فبراير القادم.

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ، نظم مكتب تعزيز الهوية التراثية بجامعة القاهرة وكلية طب الفم والأسنان، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، زيارة لمدرسة التربية الفكرية بالدقي، في إطار المشاركة في مبادرة "أنت المستقبل" المنبثقة من المبادرة الرئاسية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة، والتي تتولى إعداد وتنظيم زيارات ميدانية لدعم الطلاب ذوي الهمم على مستوى محافظة الجيزة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام الجامعة بتكثيف المشاركة في المبادرات القومية وحرصها على التوعية والتثقيف للطلاب من ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن مكتب تعزيز الهوية التراثية بالجامعة سيستمر في عقد حملات توعوية وتثقيفية لطلاب مدارس التربية الفكرية على مستوى محافظة الجيزة بالتعاون مع كليات التربية للطفولة المبكرة، وطب الفم الأسنان.
 

الدكتورة جيهان عبد الفتاح عزام كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة تيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول

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