وزارة الصحة تقدم نصائح للوقاية من أمراض الشتاء| فيديو

قال الدكتور مايا البيضا أستاذ مساعد بكلية الإعلام، إن وزارة الصحة قدمت عدة نصائح للوقاية من أمراض الشتاء، هي تغطية الفم و الأنف عند السعال او العطس وإلقاء المناديل المستخدمة في سلة المهملات فور إستخدامها.

يجب الحرص على تناول اللقاحات



وأضافت مايا البيضا خلال لقائها مع برنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه يجب التشجيع على إرتداء الكمامة خلال فصل الشتاء، للوقاية من تفشي الأمراض، و غسل اليدين بالماء و الصابون.



وتابعت أستاذ مساعد بكلية الإعلام، قائلة :"يجب الحرص على تناول اللقاحات ، و الحرص على التغذية السليمة"