غرفة المدينة المنورة تطرح فرصا استثمارية

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة امس، عبر منصة "استثمارات المدينة"، عن فرص استثمارية متاحة للمشاركة من قبل القطاع الخاص، وذلك للإسهام في التنمية والخدمات المقدمة في المنطقة.



وتتمثل الفرص المتاحة للاستثمار في إنشاء وتشغيل وصيانة، مبنى تجاري على طريق تبوك "المندسة" تقدر مساحته بـ 2297 متراً مربعاً، وصالة العاب للأطفال تقدر مساحتها بـ 580 متراً مربعاً في حي العريض، ومصنع لبلك على شارع عبادة بن الصامت "أبو مرخة" تتجاوز مساحته 5000 متر مربع.



ويمكن الاطلاع على عدد من الفرص الاستثمارية الأخرى عبر الرابط التالي : https://t.co/YX4o1U4kio .