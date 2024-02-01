دمرت 22 سفينة من أصل 80..كيف نجحت أوكرانيا في تصدير بضاعتها للعالم رغم الحصار البحري الروسي لشواطئها؟| تفاصيل

كانت تريد أوكرانيا الحفاظ على التجارة وتدمير الأسطول الروسي في البحر الأسود، وقد نجحت بشكل مدهش في هذا من خلال الهجمات المستهدفة والطريق البديل الذي تم إنشاؤه سراً، ففي 19 سبتمبر، اجتمع ضباط السفن العسكرية والمدنية في غرفة تحكم سرية لمشاهدة "أفريقيا المرنة" وهي تغادر ميناء أوديسا في تشورنومورسك، وبما أنها كانت أول سفينة تبحر داخل وخارج ممر الشحن الطارئ الجديد في أوكرانيا بعد انهيار اتفاق الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، فقد كانت التوترات شديدة.

وحذرت روسيا من أنها قد تطلق النار على السفن التي تستخدم الممر، وكان عمال الإنقاذ في حالة تأهب، ويقول أحد الحاضرين: "كنا مستعدين لكل السيناريوهات، فقد كنا متوترين حقًا"، وفي نهاية المطاف، أبحرت السفينة مسافة 150 كيلومترًا على طول الساحل الأوكراني دون وقوع أي حادث قبل دخول المياه الإقليمية الرومانية والبلغارية والإبحار عبر مضيق البوسفور باتجاه وجهتها في حيفا.

الطريق السري البديل للأوكرانيين في البحر الأسود

وبحسب تقرير نشرته صحيفة فوكس الألمانية، فقد كان إنشاء ممر شحن قادر على تحمل القصف الروسي أمرًا محفوفًا بالمخاطر دائمًا، ومع ذلك، بالنسبة لأوكرانيا، كان ذلك ضرورة استراتيجية، فقبل الحرب، كان 60% من تجارة أوكرانيا تمر عبر موانئ البلاد في أعماق البحار، وكانت الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط تزود بالإمدادات كما كانت لقرون من الزمن، وكان قرار روسيا بإعادة فرض الحصار بمثابة عمل من أعمال الحرب الاقتصادية، ثم بدأت أوكرانيا سراً في تطوير طريقها البديل، واختارت المياه الضحلة، الآمنة من الغواصات الروسية وقريبة بما يكفي من الشاطئ لتحميها المدفعية الساحلية، ويقول يوري فاسكوف، نائب وزير البنية التحتية في أوكرانيا: "كنا نظن أن الأمر سينجح، لكن كان علينا إقناع الآخرين".

وبالفعل أبحرت السفن الأولى بخسارة، لكن الثقة أدت إلى انخفاض تكاليف التأمين للسفن التي تسير على هذا الطريق بمقدار ثلاثة أرباع وعودتها إلى الربحية، وقد اتبعت ما يقرب من 500 سفينة "أفريقيا المرنة" من وإلى أوديسا، ومع 6.3 مليون طن في ديسمبر، عادت الموانئ الثلاثة في منطقة أوديسا - أوديسا نفسها وتشورنومورسك وبيفديني - إلى أحجامها قبل الحرب تقريبًا، وفي يوم مشمس على غير العادة من أواخر يناير، تناثرت المعادن فوق المعادن في ميناء أوديسا، وكانت هناك أربع عشرة سفينة في الرصيف ويتم تحميلها، وكان هناك 11 آخرين يلوحون في الأفق، في انتظار فحصهم من قبل مسؤولي الحدود الذين كانوا يأتون ويذهبون في زوارق سريعة، وخلال هذه الأيام، لم تقم خدمة الحدود بفحص البضائع الموجودة على متن السفينة فحسب، بل قامت أيضًا بفحص المخربين الروس، الذين ما زالوا يشكلون تهديدًا.

وكان هناك تغيير آخر متعلق بالحرب، فقد تم ​​وضع كل حركة المرور في المنطقة تحت قيادة بحرية واحدة. يقول يوري ليتفين، رئيس هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية: "نحن نربط التجار بخدمات الطوارئ والخدمات البيئية وتقارير الطقس والهجمات الصاروخية والتحذيرات من الغارات الجوية، إنه لغز ليغو فريد من نوعه، وكمية هائلة من العمل".

في الميناء دائما هناك الخطر المميت

وفي البر الرئيسي، يظل العمل دقيقًا ومتطلبًا وخطيرًا، لا يترك عمال الرصيف أدواتهم إلا أثناء تحذيرات الغارة الجوية، والتي يمكن أن تستمر عدة ساعات، ويقول دينيس بافيليانيتي كاربوف، رئيس هيئة ميناء أوديسا، إن الهجمات تزيد من أوقات التحميل بنحو 30 بالمائة، ولكن نظرا للتهديد المستمر من الصواريخ والطائرات بدون طيار، لا أحد يريد تقديم تنازلات، ويقول: "تبعد شبه جزيرة القرم 100 ميل فقط، وتهبط الصواريخ في بعض الأحيان قبل انطلاق صفارات الإنذار".

وليس عليك أن تنظر بعيدًا في الميناء لتتعرف على الخطر المميت، فحطام صالة الركاب، التي مزقها صاروخ أونيكس المضاد للسفن في الخامس والعشرين من سبتمبر، يشكل بطاقة التعريف الأكثر وضوحاً في روسيا، ومن النادر رؤية سقف سليم أو نافذة غير تالفة، حيث تم استبدال معظم ألواح النوافذ بألواح بلاستيكية مموجة، والطرق مليئة بالحفر، ورائحة الاحتراق في الهواء، ففي المجمل، هاجمت روسيا ما يقرب من 200 منشأة ميناء، مما أسفر عن مقتل خمسة من عمال الموانئ وإصابة 23 آخرين، منذ انسحابها من صفقة الحبوب في يوليو، وكان على أوكرانيا أن تعمل بجد لإنشاء ممر خاص بها وكسر الهيمنة الروسية في البحر الأسود دون أن يكون لديها سفينة حربية واحدة.

3 مراحل لتنفيذ الخطة

ووفقا للمتحدث باسم البحرية دميترو بليتينشوك، فقد حدث النجاح غير المتوقع على ثلاث مراحل، وجاء الاختراق الأول في الأسابيع الأولى من الحرب، عندما منعت أوكرانيا السفن البرمائية من الهبوط، وبعد شهرين، تمكنت أوكرانيا من فرض منطقة عازلة بطول 100 ميل بحري في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود بعد تدمير السفينة الرئيسية الروسية موسكفا واستعادة جزيرة الأفعى ذات الأهمية الاستراتيجية

أما في المرحلة الثالثة، التي اكتملت خلال عام 2023، تمكنت أوكرانيا من طرد السفن الحربية الروسية بشكل كامل من الأجزاء الشمالية الغربية والوسطى وحتى الجنوبية الغربية للبحر الأسود، وتطلبت هذه القطعة الأخيرة من اللغز من القوات البحرية الأوكرانية - البحرية، وجهاز المخابرات المحلية (SBU)، وجهاز المخابرات العسكرية (HUR)، وحرس الحدود والجيش - تطوير ترسانة جديدة من صواريخ كروز والطائرات البحرية بدون طيار، كشف وإغراق السفن الحربية الروسية.

تدمير 22 سفينة من أصل 80 سفينة حربية

وبحسب الصحيفة الألمانية، ففي المجمل، دمرت أوكرانيا ما لا يقل عن 22 سفينة حربية من أصل 80 سفينة حربية في أسطول البحر الأسود الروسي وألحقت أضرارًا بـ 13 سفينة أخرى، وكانت هذه الأرقام ستكون أعلى لو لم تسترد روسيا بعض السفن الغارقة، والآن، حتى الساحل الشرقي لشبه جزيرة القرم لم يعد آمناً، وتبحث أقوى السفن الروسية عن مأوى في نوفوروسيسك، على بعد 600 كيلومتر، ويقول بليتشوك: "إنها مسألة وقت فقط قبل أن ندمر أسطول البحر الأسود بأكمله"، والأمر الحاسم هنا هو أن أوكرانيا قادرة على الاعتماد على قدرتها الردعية الجديدة، فروسيا لن تهاجم عمداً سفينة تجارية أجنبية، فالهجوم لن يؤدي إلى إدانة دولية فحسب، بل إنه بسبب التهديد بالتصعيد فإنه سيؤدي أيضاً إلى زيادة أقساط التأمين في جميع أنحاء البحر الأسود، بما في ذلك السفن المتجهة إلى روسيا.

وقد نجحت هذه الاستراتيجية إلى حد كبير، باستثناء سفينة ترفع العلم الليبيري أصيبت، ربما عن طريق الخطأ، أثناء رسوها في ميناء بيوديني في نوفمبر 2023، ويعتقد مسؤولو الحكومة الأوكرانية أن التهديد الذي يواجه الشحن لا يكون حادًا إلا عندما تكون السفينة في الميناء. تستطيع روسيا إسقاط قنابل انزلاقية من الجو في الاتجاه العام لممر الطوارئ. كما تشكل الألغام التي خلفتها الحرب العالمية الثانية مشكلة في بعض الأحيان. فكلاهما يشكل مصدر إزعاج، ولكنه ليس كافياً لردع سفن الشحن الكبيرة.

صادرات بـ3.3 مليار دولار

وتأتي إعادة فتح ميناء أوديسا الواقع في أعماق البحار في الوقت المناسب بالنسبة للاقتصاد الأوكراني المتعثر. ويتوقع نائب وزير الاقتصاد الأوكراني أوليكسي سوبوليف أن يؤدي فتح الطريق البحري إلى زيادة الصادرات بما لا يقل عن 3.3 مليار دولار بحلول عام 2024، وهو ما سيؤدي بدوره إلى استقرار سعر الصرف ونمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.23 نقطة مئوية.

ومع ذلك، سوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن ينعكس هذا الازدهار في الميزانيات الوطنية المنهكة. وفقًا لوزير المالية سيرهي مارشينكو، ربما يتعين على التجار أولاً تعويض خسائرهم الكبيرة في الحرب. "لا يمكن الشعور بالتأثير المالي للممر إلا اعتبارًا من عام 2025."