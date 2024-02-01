أعضاء نقابة المحامين يكشفون آخر تطورات الفاتورة الإلكترونية|فيديو

كشف محمد كركاب عضو النقابة العامة لـ المحامين أخر تطورات موضوع الفاتورة الإلكترونية للمحامين، مؤكدا أنه لايوجد مشكلة في الفاتورة الالكترونيه، حيث وقعت النقابة بروتوكول مع وزارة المالية بتحصيل الضريبة فورية وقطعية في المحكمة ويتم تجديد البروتوكول سنويا.

وواكد مجدي سخى وكيل النقابة العامة للمحامين السابق في لقاء حصري مع الاعلامية انجي انور في برنامج مصر جديدة الذي يذاع على قناة etc أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على إعفاء جميع المحامين من الفاتورة الإلكترونية الا المتعاملين مع الشركات.

وأشار الي أن مشكلة الفاتورة الإلكترونية تم حلها مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية بعد انتفاضة المحامين وعدم دستورية القانون.



