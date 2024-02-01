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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ليعلمهم هذه الصفات.. أب كويتي يترك أطفاله في الصحراء.. ما القصة؟

ليعلمهم هذه الصفات..
ليعلمهم هذه الصفات.. أب كويتي يترك أطفاله في الصحراء

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يرصد قيام أب كويتي بترك أطفاله الصغار عند صديقه في البرية لرعاية الإبل حتى يعلمهم الرجولة والصبر.

وبمجرد وصول الأب بسيارته إلى أولاده، بدأ بسؤالهم عن أحوالهم، ليقول له أحدهم إن صديقه لا يعطيه الماء ويعاملهم مثل العمال في البر ولا يعطيهم إلا القليل من الطعام، كما يرفض عودتهم إلى المنزل قبل غروب الشمس.

وخلال مقطع الفيديو، طلب الأب من أبنائه ركوب السيارة معه حتى يوصلهم إلى صديقه في المنزل، لكن الطفلين رفضا خوفًا من ردة فعل بعدما أقسم إن عادوا سيكـ سر رجولهم.

تفاصيل

وفي النهاية طلب الأطفال من والدهم العودة معه إلى الكويت لأنهم لا يتحملون العيش في البرية، لكن الأب رفض وطلب منهم النزول من السيارة والعودة لرعاية الإبل.

وتنوعت ردود الأفعال حول تصر ف الأب بين داعم ورافض، قال شخص: "كان العرب يرسلون أبناءهم الى المرضعات في البادية، وكان ذلك عادة أشراف قريش، حتى ينشأ أطفالهم أقوياء، شجعان، يمتلكون من الفصاحة، والبلاغة ما يجعلهم فوق رؤوس الناس" بينما أضاف آخر  "الله يحميهم ويحمي والدهم صديقه كان قادر يعاملهم بحب واحترام يخليهم يحبوه ويحبوا هذه الحياة وينتظروا الوقت اللي يرجعوا له فيه بدل ما يجعلهم يكرهوا البر ويكرهوه! الطريقة هذه في التربية اللي فيها احتقار واستبداد بالرأي ما بتخرج رجال وقادة أقوياء إنما تخرج قطيع وعبيد مكسورين!".

https://twitter.com/Almajlliss/status/1752622061346779220
https://twitter.com/Almajlliss/status/1752622061346779220

 

 

 

 

 

الكويت كويتي رعاية الإبل الرجولة الصبر فيديو

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