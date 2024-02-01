عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في غياب صلاح | ليفربول يعزز صدارته للدورى باكتساح تشيلسي

ليفربول
ليفربول

نجح ليفربول في الفوز على نظيره تشيلسى بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز"، في قمة منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي 2023-2024.

ليفربول ضد تشيلسى
جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من ديوجو جوتا، كونور برادلي، دومينيك سوبوسلاي، لويس دياز في الدقائق 23، 39، 65، و79 على التوالي لصالح فريق ليفربول بينما جاء هدف تشيلسي الوحيد عن طريق كريستوفر نكونكو بالدقيقة 71 من عمر المباراة.


بهذه النتيجة عزز نادي ليفربول صدارته ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 6 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 51 هدفًا وتلقي 19.

بينما جاء فريق تشيلسي في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والخسارة في مثلهم والتعادل في 4 مواجهات وتسجيل 36 هدفًا وتلقي

وواصل ليفربول انتصاراته في البريميرليج بعدما تغلب بسهولة على مضيفه بورنموث، بنتيجة 4-0، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "فيتاليتي"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجارى.

ليفربول ضد تشيلسى
وحسم ليفربول مؤخرا تأهله لدور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بفوز على نظيره نورويتش سيتي، بنتيجة 5-2، في المباراة الت


وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، فان دايك، كوناتي، برادلي.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، جونز.

خط الهجوم: جوتا، نونيز، لويس دياز.

 

بينما جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:
حراسة المرمى:  بيتروفيتش.

خط الدفاع: ديساسى، سيلفا، بادياشيلي، بن شيلويل.

خط الوسط: كايسيدو، إنزو، كالهير.

خط الهجوم: مادوكي، بالمر، سترلينج.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران تقصي سوريا وتضرب موعدا مع اليابان في ربع نهائي أمم أسيا

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

بـ هذه الصورة | ليفربول يعلن خبرا رسميا عن محمد صلاح

أول صور لـ عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

قبل ساعات من غلق القيد.. نجم الزمالك ينتقل إلى فيوتشر

جبال فلوس.. قرار عاجل ضد المتهمين في أكبر قضية عملة

كيف تأثر الأهلي بالتراجع عن صفقة أبو جبل والتعاقد مع علي لطفي؟

موضوعات متعلقة

مزاد علني| عرض منديل وقع عليه ميسي عقده الأول مع برشلونة للبيع

المقاولون العرب يضم سابع صفقاته الشتوية بموهبة أوغندية

بـ هذه الصورة | ليفربول يعلن خبرا رسميا عن محمد صلاح

طلائع الجيش يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بعد الفوز على الجونة

12 لقبا مع الأهلي وصفر مع غيره.. مشوار عبدالله السعيد قبل انتقاله للزمالك

تشكيل برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني

المصري يتعاقد مع نجم الترجي التونسي

ناصر ماهر إلى الزمالك مقابل الثلاثي عمرو السيسي وعبدالله محمد وعلي ياسر

ترشيحاتنا

شبانة : الزمالك أبرم صفقة قوية بضم السعيد..ومجلس الإدارة يستهدف الفوز بالكونفدرالية

صحيفة فرنسية: مصر تجذب اهتمام السياح من جميع أنحاء العالم في 2023

ماذا أفعل لكي أخشع في صلاتي.. وهل يجوز قطعها خشية على ابني من الأذى؟

تفاصيل خطف شخصين على يد عاطلين في البساتين

السكة الحديد تجري حركة تنقلات هامة لخمس قيادات بالهيئة | مستند

رئيس شعبة الذهب يوضح أسباب زيادة الأسعار..ويؤكد: هناك تدافع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تستعرض رشاقتها بإطلالة محتشمة| شاهد

ليعلمهم هذه الصفات.. أب كويتي يترك أطفاله في الصحراء.. ما القصة؟

القـ تل الرحيم.. سيدة هولندية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا برسالتها المؤثرة

مش هتصدق شكلها| مي كساب تلفت الأنظار في ملتقى التميز والإبداع العربي

فيديو

القـ تل الرحيم.. سيدة هولندية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا برسالتها المؤثرة

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبو العينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ