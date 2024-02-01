في غياب صلاح | ليفربول يعزز صدارته للدورى باكتساح تشيلسي

نجح ليفربول في الفوز على نظيره تشيلسى بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز"، في قمة منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي 2023-2024.

ليفربول ضد تشيلسى

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من ديوجو جوتا، كونور برادلي، دومينيك سوبوسلاي، لويس دياز في الدقائق 23، 39، 65، و79 على التوالي لصالح فريق ليفربول بينما جاء هدف تشيلسي الوحيد عن طريق كريستوفر نكونكو بالدقيقة 71 من عمر المباراة.



بهذه النتيجة عزز نادي ليفربول صدارته ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 6 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 51 هدفًا وتلقي 19.

بينما جاء فريق تشيلسي في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والخسارة في مثلهم والتعادل في 4 مواجهات وتسجيل 36 هدفًا وتلقي

وواصل ليفربول انتصاراته في البريميرليج بعدما تغلب بسهولة على مضيفه بورنموث، بنتيجة 4-0، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "فيتاليتي"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجارى.

ليفربول ضد تشيلسى

وحسم ليفربول مؤخرا تأهله لدور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بفوز على نظيره نورويتش سيتي، بنتيجة 5-2، في المباراة الت



وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، فان دايك، كوناتي، برادلي.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، جونز.

خط الهجوم: جوتا، نونيز، لويس دياز.

بينما جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: ديساسى، سيلفا، بادياشيلي، بن شيلويل.

خط الوسط: كايسيدو، إنزو، كالهير.

خط الهجوم: مادوكي، بالمر، سترلينج.