البترول: زيارة مفاجئة لرئيس إيجاس لشركة الوسطاني

اقتصاد

زيارة مفاجئة لرئيس إيجاس لشركة الوسطاني للبترول

زيارة مفاجئة لرئيس إيجاس لشركة الوسطاني للبترول
زيارة مفاجئة لرئيس إيجاس لشركة الوسطاني للبترول
أمل مجدى

قام المهندس محمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، يرافقه نائبا رئيس الشركة للإنتاج وتنمية الحقول ، والعمليات ، بزيارة مفاجئة لشركة الوسطاني للبترول، للاطلاع على الموقف التنفيذي لمشروعات الحفر والإنتاج بالشركة.

و تابع المهندس محمود عبدالحميد مع المهندس حازم حافظ رئيس شركة الوسطاني للبترول وفريق عمل الشركة  التقدم في برنامج العمل لحفر آبار جديدة للغاز بمنطقة الدلتا و التي تتضمن حفر 11 بئرًا، و كذلك خطة الحفر الحالية حيث تم استعراض نتائج حفر أول أربع آبار، والتي أظهرت مؤشرات إيجابية تعكس نجاح الدراسات الفنية وتسهم في زيادة معدلات إنتاج الغاز.    

كما تم استعراض موقف الخطة الاستكشافية المستقبلية، المدعومة بدراسات جيولوجية وجيوفيزيائية حديثة، بما يعزز فرص تحقيق اكتشافات جديدة ويدعم استدامة الإنتاج على المديين المتوسط والطويل.

كما تم استعراض موقف الإنتاج الحالي، والزيادات المتحققة من أعمال إعادة التثقيب في طبقات منتجة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الآبار القائمة ورفع كفاءة الأصول دون أعباء استثمارية إضافية.

وفي سياق آخر، ناقش المهندس محمود عبدالحميد مع قيادات الشركة التحديات التي تواجه تنفيذ خطط الحفر والإنتاج، مؤكدًا  استمرار الدعم  والتنسيق المشترك لتذليل المعوقات وتحقيق المستهدفات الإنتاجية.

البترول بترول تعدين غاز

