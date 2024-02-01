في عيد ميلاده.. محمد هنيدي بدأ لاعبا في الزمالك ورفضته كلية الشرطة

يحل اليوم الخميس 1 فبراير عيد ميلاد الفنان محمد هنيدي الـ 59، إذ ولد بمثل هذا اليوم عام 1965، والتحق بالمعهد العالي للسينما، وبعد تخرجه بدأ يشق طريقه نحو عالم الشهرة والانتشار.



مجموع محمد هنيدي في الثانوية العامة

محمد هنيدي قضى جزءا من حياته في ليبيا، وعاد إلى مصر وهو في الصف الرابع الابتدائي، وسكن في إمبابة، وألحقه والده للعب الكرة بنادي الزمالك، ولكن يبدو أن الكرة أثرت على دراسته فنجح في الثانوية العامة بمجموع 57.5%، وهو ما جعله يلتحق بكلية الحقوق.

ولكن يبدو أن هوايات محمد هنيدي لم تتماش مع الكلية التي التحق بها، ففصلته الإدارة بعد عامين بسبب كثرة رسوبه، وذلك لأنه كان دائما يسعى وراء حلمه ويقضي معظم وقته في المسرح.

محمد هنيدي في الطفولة

رسوب محمد هنيدي

واستغل "هنيدي" الفرصة وتقدم بأوراقه إلى معهد الفنون المسرحية، لكنه رسب حينها، ثم أجبرته عائلته على الالتحاق بمعهد «فني تجاري» بمنيل الروضة، وحصل على شهادته بعد عامين.

وعلى الرغم من هذا، ظل حلم التمثيل يلاحقه، فحاول الالتحاق بمعهد السينما، وتم قبوله، وحصل على البكالوريوس من المعهد عام 1991.

بداية محمد هنيدي

في عام 1978 اختاره المخرج يوسف شاهين، وهو مازال طالبا بمعهد السينما في دور صغير في فيلمه الأشهر "اسكندرية ليه"، ثم وقف أمام الملك فريد شوقى في مسلسل "البخيل وأنا"، الي ان جاءت إليه فرصة عمره عام 1997 عندما أسند إليه المخرج كريم ضياء الدين دور البطولة في فيلم (اسماعيلية رايح جاي) حيث شارك نخبة من الوجوه الشابة في أحداث الفيلم مع النجم محمد فؤاد وخالد النبوي والفنانة المعتزلة حنان ترك، ولاقي الفيلم قبولا كبيرا حيث استمر عرضه لأول مرة في دور العرض بهذه المدة الطويلة وحصد على أعلى الإيرادات في تلك الفترة.

محمد هنيدي شاب

عائلة محمد هنيدي

في شهر أكتوبر 2021، عرضت الإعلامية منى الشاذلى، مقطع فيديو من العرض الخاص لفيلم الإنس و النمس، وظهور عائلة محمد هنيدي.

وقال الفنان محمد هنيدي، إن أسرته أصبحت تظهر معه بعد كبر سنهم، وعلق على قصره ، وقال :" بواجه الكاميرات مع ناس طولى ..الموضوع ده مبقاش يشغلنى".

محمد هنيدي وزوجته واولاده

في أكتوبر 2019، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى، صورة لأسرة الفنان محمد هنيدى أثناء تواجدهم بصحبته خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى والذى تم تكريمه من خلاله .

تعد تلك المرة الأولى التى يظهر هنيدى برفقة زوجته وأبنائه ، مما جعل الصورة تنشر بشكل ملحوظ على مواقع التواصل الإجتماعى.

محمد هنيدي وزوجته واولاده

تقدم محمد هنيدي إلى كلية الشرطة

وكشف محمد هنيدى أنه كان يرغب في الالتحاق بكلية الشرطة إلا أن قصر قامته أدى الى رفضه، وقام بعد ذلك بالالتحاق بكلية الحقوق جامعة القاهرة الا ان تم فصله بسبب رسوبه عامين متتاليين، ليتقدم بعد ذلك الى معهد الفنون المسرحية ولكن تم رفضه إيضا لينتهى به بعد ذلك لمعهد فنون السينما.

أشهر أفلام محمد هنيدي

واستغل المنتجون هذا النجاح حتي اسند اليه المخرج سعيد حامد في العام التالي أي في عام 1998 بطولة فيلم "صعيدي في الجامعة الامريكية"، ونال ايضا شهرة كبيرة فقد شارك فيه نخبة من الوجوه الشابة انذاك وهم غادة عادل وهاني رمزي واحمد السقا ومني زكي وطارق لطفي وليغدو هنيدي نجم الشباك الاول وقتها.

وعقب هذه الشهرة اصبح "هنيدي" الحصان الرابح لدي المخرجين، حيث انهالت عليه العروض وتعددت اعماله، مثل "جاءنا البيان التالي، يا انا يا خالتي، فول الصين العظيم"، همام في امستردام، امير البحار، عسكر في المعسكر، رمضان مبروك ابو العلمين، صاحب صاحبه، عندليب الدقي، بلية ودماغه العالية، وش إجرام".



محمد هنيدي

أفلام محمد هنيدي كوميدي

شارك محمد هنيدي ، الزعيم في عدد من الأعمال الفنية فقد وقف امامه في فيلم "بخيت وعديلة، المنسي، الجردل والكنكة"، كما تألق علي خشبة المسرح في المسرحية الاشهر والتي لاقت انتشارا واستحسانا كبيرا وهي مسرحية "ألابندا"، ثم مسرحية "طرائيعو، عفروتو، حزمني يا".

خاض تجربة الغناء مع الفنان محمد فؤاد في فيلم اسماعيلية رايح جاي بأغنيته الشهيرة (كامننا ) والتي كانت نوعا جيدا في عالم الغناء الشعبي، حيث لاقت قبولا كبيرا لدي الشباب، كما شارك فى العمل الاستعراضي وذلك من خلال مشاركته الفنانة شريهان في فوازير رمضان "حاجات ومحتاجات"، ثم كرر نفس التجربة عندما شارك الفنان اشرف عبد الباقي في فوازير "ابيض واسود".