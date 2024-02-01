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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد اقتراب رحيل فيتوريا.. من هو مدرب منتخب مصر القادم؟

فيتوريا
فيتوريا

يتساءل الكثير من جماهير الكرة المصرية عن مدرب منتخب مصر القادم عقب اقتراب رحيل الحالي البرتغالي روي فيتوريا  وذلك بعد نتائج المنتخب السلبية وخروجه من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

يذكر أن منتخب مصر، قد ودع بطولة أمم أفريقيا من دور الـ 16 بعد التعادل مع الكونغو الدميقراطية واللجوء إلى ركلات الترجيح والتي حسمت النتيجة لصالح المنتخب الكونغولي 8/7.

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بيان اتحاد الكرة المصري

في سياق متصل، أعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن اعتذاره للجماهير المصرية، بعد الأداء المخيب للآمال خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك عبر بيان رسمي.

وجاء نص البيان: "يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بالاعتذار إلى الجماهير المصرية العظيمة، على ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة بدولة كوت ديفوار وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية وأهداف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي قام بالدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة"

واختتم البيان: "المجلس بصدد عقد اجتماع يوم الأحد الموافق 4/ 2/ 2024 لدراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية وتقرير رئيس البعثة والمشرف على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبة ولن يدخر الإتحاد أي جهد أو فكر لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة".

إقالة المدرب روي فيتوريا

إقالة روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر أصبح مطلبا جماهيريا من قبل المصريين بعد الأداء المخيب للآمال، حيث يسعى مسئولو اتحاد الكرة حاليا إلى التفاوض بشأن الشرط الجزائي الخاص بفسخ عقد فيتوريا، وفقا للتقارير الصحفية المتداولة.

 ويحق فسخ التعاقد مع فيتوريا خلال فترة لا تزيد على 15 يومًا منذ توديع منتخب مصر كأس أمم أفريقيا، مقابل سداد شرط جزائي تبلغ قيمته راتب 3 أشهر للمدرب البرتغالي، أي ما يقارب من 600 ألف دولار.

يذكر أن عقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا مع منتخب مصر يمتد حتى عام 2026.

من هو مدرب مصر القادم؟

في سياق متصل، قال محمد فضل، لاعب منتخب مصر السابق، إنه في حال رحيل فيتوريا، المدير الفني، عن المنتخب الوطني، فالأفضل أن يكون البديل الفرنسي هيرفي رينارد، لأنه مدرب كبير، ويرغب في تدريب «الفراعنة»، وله إنجازات كثيرة.

وأشار فضل عبر برنامج «الكابتن» مع أحمد حسن على قناة dmc، إلى أن هيرفي رينارد المدير الفني السابق لمنتخب السعودية ومنتخب كوت ديفوار، يعد البديل المثالي خلال الفترة الحالية.

على الجانب الآخر، أكدت العديد من التقارير الصحفية أن هناك اتجاه لتعيين مدرب وطني بدلا من الأجنبي، وسط تكهنات باختيار الكابتن حسام حسن لتولي المهمة خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، على أن يتم الإعلان عن قرار تعيين المدرب الجديد الأسبوع المقبل خلال اجتماع اتحاد الكرة.

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