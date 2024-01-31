زاهي حواس: لازم فيتوريا يمشي واتحاد الكرة يستقيل.. فيديو

علق عالم الآثار المصري زاهي حواس، على خروج منتخب مصر من دور الـ 16 لبطولة أمم أفريقيا 2023، قائلا:" أنا زعلان جدا".

وقال زاهي حواس في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون"، :" لازم فيتوريا يمشي لأنه معندوش أي فكرة عن منتخب مصر والتدريب ".

وأضاف زاهي حواس:" لازم اتحاد الكرة يستقيل بعد شكل منتخب مصر في أمم افريقيا ولابد من التفكير في شخصيات قوية تخطط للكرة المصرية ".

وتابع زهي حواس:" لازم نخطط كي نبني منتخب مصري قادر على حصد البطولات"، مضيفا:" لازم يكون هناك شخصية قوية قادرة على التخطيط ابتعادا عن العشوائية ".

واكمل زاهي حواس:" لابد من تواجد معايير محددة لاختيار المدير الفني لمنتخب مصر ".