أخبار الفن| رحمة رياض تكشف جنس مولودها الأول.. محمد حماقي يسافر السعودية

رحمة رياض تكشف جنس مولودها الأول.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: محمد حماقي يسافر السعودية، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن طرح تذاكر حفل الفنانة أنغام، والفنان فؤاد عبد الواحد، بمهرجان فبراير الكويت مساء اليوم الخميس 1 فبراير.

وتنتظر الفنانة أنغام، احياء حفل غنائي مع الفنان فؤاد عبد الواحد، بمهرجان فبراير الكويت، يوم الخميس 8 فبراير الجاري.

يحل اليوم الخميس 1 فبراير عيد ميلاد الفنان محمد هنيدي الـ 59، إذ ولد بمثل هذا اليوم عام 1965، والتحق بالمعهد العالي للسينما، وبعد تخرجه بدأ يشق طريقه نحو عالم الشهرة والانتشار.

تحتفل اليوم الخميس 1 فبراير، الفنانة نادية شكري ، بعيد ميلادها الـ 69، إذ ولدت بمثل هذا اليوم بمحافظة القاهرة، عام 1955.

أجرت الفنانة نوال الكويتية، مساء أمس الأربعاء، بروفاتها النهائية استعدادا لحفلها الغنائي مساء غد الجمعة 2 فبراير، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت.

وتحيي نوال الكويتية، ثاني ليالي مهرجان فبراير الكويت، بحفل غنائي ساهر، غدا الجمعة 2 فبراير، بصحبة الفنان مطرف المطرف، ويفتتح الفنان محمد عبده المهرجان بحفل غنائي مساء اليوم الخميس.

يستعد الفنان محمد حماقي، للسفر إلى المملكة العربية السعودية، استعدادا لحفله الغنائي مساء غد الجمعة 2 فبراير، في مدينة جدة.

ويستعد محمد حماقي لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 2 فبراير القادم فى جدة، وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

رحمة رياض تكشف جنس مولودها الأول

أعلنت الفنانة رحمة رياض، عن جنس مولودها الأول، وقالت في حوار لها مع مجلة Vogue Arabia ، إنها حامل في بنت وتنتظر وضعها قريبا.