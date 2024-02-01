اليوم .. طرح تذاكر حفل أنغام وفؤاد عبد الواحد بمهرجان فبراير الكويت

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن طرح تذاكر حفل الفنانة أنغام، والفنان فؤاد عبد الواحد، بمهرجان فبراير الكويت مساء اليوم الخميس 1 فبراير.

وتنتظر الفنانة أنغام، احياء حفل غنائي مع الفنان فؤاد عبد الواحد، بمهرجان فبراير الكويت، يوم الخميس 8 فبراير الجاري.

آخر حفلات أنغام

وأحيت مؤخرا أنغام حفلا غنائيا يوم 25 من شهر يناير الحالي على مسرح أبو بكر سالم بمشاركة المطرب تامر عاشور تحت عنوان حوار أنغام وتامر عاشور.



قدم كل من تامر عاشور وأنغام حفلا غنائيا ممتعا استمر حوالي 4 ساعات بموسم الرياض، قدما خلاله عدد من الأغاني المشتركة والمنفردة لكل منهما.

وغنى تامر عاشور عدد من أعماله الشهيرة، من أبرزها أغنيته الجديدة “هيجيلي موجوع” لأول مرة على المسرح بعدما حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت قائمة تريند يوتيوب خلال الأيام الماضية.

وشارك تامر عاشور بفقرة غنائية منفردة لعدد من أغنياته، فيما شارك مع أنغام في حفلة الدويتو بأغاني بموضوعات متشابهة قدمها كل منهما على حدى على طريقة السؤال والإجابة.

وظهرت أنغام في حفل الدويتو بإطلالتين مختلفتين، الأولى بفستان وردي اللون، والثانية بفستان بلون غامق بتفصيل كلاسيكي، وغنت عدد من أعمالها القديمة والجديدة منها “مبتعلمش، أكتبلك تعهد، سيدي وصالك، بتحبها ولا” وغيرهم.