برتوكول تعاون لإنشاء 9 محطات لشحن المركبات الكهربائية

أعلن المهندس سامي عبد القادر خبير الطاقة عن برتوكول تعاون بين إحدى الشركات العقارية واحدى شركات الطاقة فى مصر لإنشاء 9 محطات لشحن السيارات الكهربائية داخل منطقة "كايرو فيستيفال سيتي" ، لافتا إلى أنه سيتم وضع حجر الأساس لخطة توسع أكبر، مع رؤية لانتشار محطات الشحن في جميع أنحاء المدينة على المدى المتوسط.

ولفت إلى أنه تعزز الاستدامة كأول جهة مرخصة لشحن السيارات الكهربائية في مصر، من خلال البدء في هذا المشروع التحولي

وأضاق أن هناك رؤية استراتيجية للانتشار في جميع أنحاء مصر.

وصرح المهندس أشرف عز الدين الخبير العقارى أنه بانشاء تلك المحطات نساهم في تحقيق هدف بيئي أوسع وهو إنشاء "مدينة" صديقة للبيئة ومكتفية ذاتياً، وذلك من خلال إنشاء محطات شحن المركبات الكهربائية المتطورة.

ونوة الى أنه تتوافق هذه المبادرة مع رؤيتنا المتمثلة في الالتزام بكوننا منارةً للابتكار والاستدامة ومعياراً لمستقبل التطوير العقاري في مصر."